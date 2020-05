El imperdonable error que cometes al freír pescado y puede amargarte la cena

Es la regla indiscutible en cualquier dieta mediterránea. Debemos incluir en nuestra alimentación pescado muy de vez en cuando. Además, es común recurrir a este alimento cuando estamos a dieta o queremos tomar un plato ligero. Esto se debe a las pocas calorías que posee. Sin embargo, en muchas ocasiones cometemos unos errores a la hora de pasarlo por la sartén que pueden tirar por tierra todo el trabajo realizado en la cocina. Da igual como prefieras elaborarlo, si 'vuelta y vuelta' o rebozándolo con una fritura crujiente.

No obstante, cuando cocinamos el pescado a la plancha es cuando cometemos la mayoría de los fallos y sobre todo al tratar la pieza. Si hay algo claro es que el pescado es uno de los alimentos más delicados a la hora de cocinar, ya que puede cambiar su sabor si quemamos la pieza de un descuido. El desarrollo de los gigantes de distribución ha provocado que recurramos al súper para encontrar la pieza perfecta. No obstante, en COPE te lanzamos una serie de advertencia para que no cometas estos errores y el pescado te quede de 10.

NO PREPARAR EL PESCADO ANTES DE LA SARTÉN

Puede parecer algo poco común, pero es bastante frecuente que muchas personas frían la pieza del pescado tal cual la han adquirido en su superficie de confianza. No obstante, no debemos olvidar que hay que lavarlo antes de empezar a cocinarlo. Podemos hacerlo nosotros o pedirle al pescadero que lo haga por nosotros. Sea como fuere, es muy importante que lo hagamos. Por ejemplo, en el caso de las piezas pequeñas como los boquerones deberemos limpiarlo y quitar las vísceras con el dedo antes de lavarlos en el fregadero.

Otro apunte previo a pasar el pescado por la sartén es que deberíamos secarlo adecuadamente. En muchas ocasiones, nos puede el reloj y nos apresuramos a freír el pescado sin haberlo secados del todo y debemos emplear trozos de papel. El principal motivo es que sueltan su jugo mientras permanecen en la nevera.

¡Importante! Antes de empezar a limpiar la merluza, @danigarcia_ca y @cocinadelpirata te recuerdan la importancia del congelado del pescado para eliminar el anisakis ❄? #HacerDeComerhttps://t.co/gWSUjXJ7ktpic.twitter.com/6UlcbYn8x0 — Hacer de Comer: Dani García (@hacerdecomertve) April 4, 2019

SI NO LE QUITAS LA PIEL NI LE ECHAS SAL A TU PIEZA LO ECHARÁS A PERDER

Corremos el riesgo de que la pieza se deshaga en la sartén o pierda su jugo mientras se cocina al fuego por el efecto del calor. Por ello, es fundamental que mantengamos el corte del trozo de pescado que tiene de la pescadería o del supermercado. Además, te doy otra idea. Podemos quitarle la piel después de haberlo cocinado si no nos gusta tal que así.

Además, debemos tener cuidado de no salar la pieza antes de cocinarla en la sartén. La sal, concretamente en el pescado, tienes un efecto secante sobre la carne... por lo que puede perder su jugo. No obstante, puedes saltarte este paso tanto en los guisos como cuando queremos rebozar el pescado.

NO CALIENTES LA PLANCHA ANTES DE PONER EL PESCADO

Otro aspecto que muchos pasan por alto es calentar lo suficiente la plancha o la sartén antes de poner el pescado. Los expertos recomiendan, asimismo, que cuanto menos tiempo pase la pieza sobre la sartén, mejor. El contacto debe ser lo más corto posible.. y si tenemos que esperar a que se calienta la sartén, perderá demasiado jugo.