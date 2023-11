Un hombre de Madrid se hace pasar por un cantante para mandarle un claro mensaje a su vecina: "Para ser feliz"

Sin duda alguna, eso de vivir en una comunidad de vecinos no es nada fácil. Porque convivir con otras personas puerta con puerta puede llegar a ser muy fastidioso, especialmente, si esos vecinos que tienen no están por la labor de ser educados. A veces, uno tiene que hacer de tripas corazón y tirar para adelante, y otras tantas, te toca enfrentarte a esos vecinos.

Un enfrentamiento que no siempre es agradable, y si no, que se lo digan a este vecino de Madrid, que, harto de su vecina, ha querido mandarle un mensaje muy claro a través de un cartel en el rellano. Eso sí...de una forma muy particular.

Y es que su vecina tiene un hábito muy específico que realiza todos los días: cantar Back For Good de Take That en su casa. A todo volumen, imaginamos. Una rutina que no gusta nada a sus vecinos, que colgaron una nota informativa en el rellano a su atención, que ha recopilado la cuenta @LiosDeVecinos:

"No hace falta que la pongas a todo volumen todos los días. No solo nos molestas a nosotros, sino a los propios cantantes, que están hartos de escuchar su voz. Te pedimos que bajes el volumen o que cambies de canción" le decían. Además, le incitaban a escuchar otros cantantes de los 90, para cambiar de disco.

Como no recibieron respuesta, decidieron mandarle una segunda nota. Eso sí, cambiando el tono y haciéndose pasar por un cantante. Concretamente, el de Take That:

"Te escribo para pedirte, por favor, uses auriculares cuando escuches nuestra canción. Quiero olvidarla y seguir adelante con mi vida" empezaba diciendo.

"Por favor, deja de poner 'Back For Good' a todo volumen. Por el bien de todos, de tus vecinos, que quieren vivir en paz y tranquilidad, y por el de Take That, que queremos que nos recuerden por otras canciones más bonitas y originales. Y por el bien de mí mismo, que quiero superar mi pasado y ser feliz" decía.

Una nota con mucho humor que, de momento, no ha obtenido respuesta.

La nota en un edificio por el robo de un móvil

Un vecino de Palencia, se ha visto obligado a colgar un cartel en la zona común de su edificio para reclamar algo. Y es que el día 30 de octubre le pasó algo y tiene mucho que ver con sus vecinos, aunque ellos no lo sepan. Y es que perdió su móvil, que era un iPhone de color dorado.

Como tiene activada la función de geolocalización del teléfono móvil, decidió mirar qué es lo que había ocurrido y dónde podía estar, y se sorprendió al darse cuenta de que estaba en su mismo edificio. Eso sí, no estaba en su casa y era bien consciente de que se lo había robado alguno de sus vecinos.

Así pues, decidió colgar un cartel para reclamar lo que es suyo. Un cartel que ha recopilado la cuenta de Twitter @LiosDeVecinos: "Está localizado por GPS en este portal e interpuesta la denuncia. Se ruega lo antes posible, se entregue a la Policía Nacional, al estar bloqueado por Apple, no se puede utilizar por otra persona, es inservible" empezaba a decir.





"Su interior contiene fotografías muy importantes para mí, de una persona que ya no está. Se gratificará con 100 euros" decía.

De momento, no ha aparecido el teléfono, pero no hay duda de que los vecinos estarán con mil ojos.

La amenaza a sus vecinos

La historia que han trasladado esta vez se produce en un edificio situado en un barrio de Madrid, en Vicálvaro. Todo comienza cuando un vecino deja la siguiente nota en su bloque: "Al Picasso que se dedica a pintar con un lápiz y estropear esta pared. Si te gusta pintar y rayar paredes, prueba a hacerlo en las de tu casa". La queja, conforme avanzan las palabras, se complica por momentos y se va transformando en amenaza.

"Última vez que lo borro (y ya van varias). La próxima, voy directamente a hablar con tus padres a ver qué les parece a lo que te dedicas. Avisado estás", sentencia.