Nunca dirías que esta especia hará que tu cuerpo no se hinche por el calor

Con la llegada del calor y de la época veraniega son muchas las personas que deciden buscar cualquier destino para pasar unas buenas vacaciones. Antes, llega el momento de preparar la maleta, lugar en el que muchos meten protectores solares para evitar las famosas quemaduras derivadas de una alta exposición al sol. Pero este no es el único problema que nos encontramos durante los meses de julio y agosto. Y es que son muchos los veraneantes que notan cómo sus manos, sus piernas, sus tobillos y sus pies parecen más hinchados. Ahora bién, ¿cómo podemos solucionarlo?

Son los expertos de Lev Your Nutrition Experts los que daban respuesta a nuestras dudas a través de varias claves para tratar de evitar esta situación. Una de ellas estamos cansados de escucharla: la hidratación. Pero no debemos beber una gran cantidad de líquido de golpe ya que podemos llegar a sufrir los tan temidos cortes de digestión. Siguiendo con las bebidas, parece ser que aquellas que son edulcorantes pueden ser malas a la hora de causar este problema, al igual que los zumos y las bebidas carbonatadas, por lo que es recomendable elegir líquidos que contengan proteínas; tampoco debemos fiarnos del café y del alcohol.

En cuanto a la comida, debemos evitar aquellas que contengan una gran cantidad de sal y, si no es el caso, no echar demasiada cantidad de este condimento a la misma. Una buena idea, aunque cueste, es la de alejarse de los carbohidratos y de las comidas copiosas y apostar, por el contrario por la fruta, las especias y por las buenas rutinas de alimentación, algo complicado en esta etapa debido a que nuestra rutina no es la misma. Por último, huir del calor y sobre todo, moverse, es la clave a la hora de eliminar este tipo de hinchazón, pues las altas temperaturas provocan una lenta circulación de nuestras venas y una mayor retención de líquidos.

Los consejos que necesitas para aliviar tus piernas ante el calor

A raíz de lo que explicábamos anteriormente, son muchas las personas que sufren el síndrome de las piernas cansadas, una patología que afecta casi al 20% de la población española y que incide en mayor manera cuando las temperaturas son más altas. Pero, ¿cómo podemos aliviarlas? Además de las nombradas como la forma de hidratarnos y de comer, es aconsejable, si estamos muchas horas de pie, utilizar cremas refrescantes para que el torrente circulatorio sea el adecuado.





Finalmente, y si no nos queda más remedio, nunca es mala idea acudir al podólogo, un especialista que nos dará los patrones necesarios a seguir.