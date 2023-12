El guiño oculto en el trailer de GTA VI a la historia de España: Rockstar recuerda a un ilustre de Valladolid

Más de una década ha tardado la empresa norteamericana de videojuegos, Rockstar Games, en enseñar al mundo un avance de una nueva entrega de la franquicia Grand Theft Auto, más conocida como GTA, en este caso GTA VI. El primer tráiler ha hecho saltar por los aires todas las expectativas, se han sucedido centenares de vídeos en Youtube, hilos de X y publicaciones en medios digitales sobre todos los guiños que esconde el teaser: coches, personajes, música, historia...









No obstante, hay un detalle en el que muchos 'gamers' españoles no han reparado: el guiño oculto a la historia de España, concretamente a una figura ilustre e histórica de la ahora conocida como provincia de Valladolid. Y no es la primera vez que la compañía lanza un guiño a la historia de nuestro país, si no que ya lo hizo en una de las entregas anteriores, el famoso GTA San Andreas, de octubre de 2004, y que obtuvo una de las mejores valoraciones de la historia.





Todo lo que hay tras el traíler de GTA VI



Mucha punta se le ha sacado al nuevo tráiler, desde la canción de “Love is a Long Road” de Tom Petty, parte del album 'Full Moon Fever' de 1989, hasta los personajes estrambóticos y surrealistas que aparecen y que están basados en memes de internet de la vida real. Porque sí, existe realmente un vídeo en redes sociales de una mujer en camisón empuñando un hacha. También hay una referencia al vídeo de una mujer subida en bikini a un coche en marcha o el famoso 'joker' de Miami.









Además, al comienzo del tráiler un avión muestra un letrero con la frase "Nine1Nine: why sixty nine when you can nine a nine", una referencia a los locales de ocio sexual nocturno, parte habitual de la franquicia de juegos. También ha llamado la atención delfines y tiburones, de hecho hay un clip en el que un cocodrilo entra dentro de un supermercado (caso también de la vida real), por lo que parece que habrá más interacción con los animales que en ningún otra entrega del videojuego.





El guiño de GTA VI a la historia de España



Pero más allá de todos los detalles ocultos que suele buscar cada fan de la saga, hay un guiño a la historia de nuestro país. Es habitual en esta franquicia de videojuegos cambios los nombres de las propias ciudades en la que ocurren los eventos. Por ejemplo, la ciudad en la que tiene lugar varias ediciones tiene por nombre Vice City, en honor a la serie de televisión de los 70 'Miami Vice', cuando en realidad está basada en Miami y, más concretamente, en el Miami de 'El precio del poder'.









En este GTA VI la ciudad vuelve a ser Vice City, sólo que, en esta ocasión, el tráiler muestra que está ubicada en el estado de Leonida, en lugar del original Florida. Un detalle que tiene mucho que ver con la historia de España, en tanto que es un homenaje a Juan Ponce de León y Figueroa, un ciudadano ilustre del pueblo de Santervás de Campos, en Valladolid (por entonces el Reino de León). Se trata de un explorador de la Corona de Castilla que ostenta el honor de ser la primera persona en poner un pie en la península de Florida en 1513. Además, era descendiente de Alfonso IX de León y fue quien dio nombre al territorio que forma parte de la costa este de Estados Unidos.

Precisamente el nombre de Florida le viene de que el día de la reclamación de las tierras para la Corona de Castilla, el 8 de abril de 1513, era Domingo de Resurrección, también llamado Pascua de Florida. Pero no es el único guiño de Rockstar a España, sino que en 2004, en el lanzamiento de GTA San Andreas, la ciudad de Los Santos (Los Angeles) estaba situada junto a San Fierro, basada en San Francisco.









El nombre proviene del propio lema de la ciudad californiana, 'oro en paz, fierro en guerra', escrito en la bandera de la ciudad en español y que, como explica la web de San Francisco, el oro corresponde a la denominación habitual de “Estado dorado” y la segura parte a que la ciudad era la principal barrera de la costa oeste en la guerra hispano-estadounidense de 1898.