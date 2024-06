El gesto de los australianos con los autobuseros que escandaliza a una española que vive allí

Los choques culturales siempre generan toda clase de anécdotas. Y, las personas que protagonizan estas historias, comparten lo vivido a través de redes sociales. Esto precisamente es lo que hace una joven a través de TikTok que reside en Australia. Comparte con sus seguidores todo aquello que más le sorprende del país en el que se encuentra.

En uno de sus vídeos, explica qué cosas hace en Australia que jamás haría en España. Entre ellas, destaca que "en España tenemos una relación con el autobusero un poco compleja. Nadie tiene especial aprecio el autobusero. El autobusero siempre te cierra las puertas, el autobusero se va".

Sobre ello, indica, le sorprende que cuando baja del bus, todos los ciudadanos dan las gracias. "Hay veces que tú estás hablando por teléfono y le dices a la persona: perdona un momento que estamos llegando a una palabra y ahora se van a empezar a colar 'thank you, thank you, thank you'".

Así que se trata de un gesto que le llama a esta joven española poderosamente la atención.





Pero no es el único. También relata que le sorprende el tema de alquilar su habitación en Australia. "Tú te vas una semana y ya pones un mensaje: alquilo mi habitación, dejas tus cosas en un rincón...Se mete una persona y tú estás en Bali tomándose una cerveza. Esto aquí es supercomún".

"Cada vez que me mudo salgo a la calle a ver si encuentro una lámpara"

En este país es habitual que la gente tenga cosas que están en perfecto estado y lo sacan a la puerta. "Yo cada vez que me mudo digo: voy a salir a la calle a ver si me encuentro una lámpara, unas mesitas con unas sillas".

Por último, explica que en España se matan insectos. En Australia no. "Tú traes una cucaracha, coges un táper, la metes ahí y la devuelves a su hábitat".

Un joven de Sevilla que vive en Australia va a una tienda y no da crédito por lo que lee en una camiseta

Otro chico español, que vive en Australia, también relató lo que leyó en una camiseta que compró en ese país. Su nombre es Alejandro Gallardo, pero en su cuenta de TikTok se hace llamar @alegallardito.

La tienda de ropa se llama Cotton On. Allí, este joven andaluz mostraba su estupefacción al leer lo que ponía en esta camiseta. "Decidme ustedes esto, lo raro que es. Estoy aquí en una tienda de ropa de Australia. Mirad la camiseta de la colección que han sacado ahora, hermano", cuenta entre risas el joven sevillano.

"Esto cómo va a ser verdad, hermano", repite sin dar crédito. "Que han sacado en Australia, hermano, en una tienda de aquí de Australia, que o no he visto en ninguna otra parte del mundo, una camiseta de Andalucía, hermano", señala. A continuación, muestra la imagen de la camiseta verde, con varias ranas que sujetan dos guitarras españolas. "Andalucía, Spain. Golden Shore. La Costa del Sol. Amo' ahí los malagueños buenos", leía el joven.

"Te lo juro, ¿cómo han sacado esta camiseta? Es que no me entra en la cabeza hermano. ¿Esto a quién se le ha ocurrido de marketing de esta tienda? ¿Sacar una camiseta de Andalucía en Australia?", se reía.