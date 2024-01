Cada vez son más jóvenes los que salen de España para estudiar y, cuando lo hacen, acaban viviendo "la gran experiencia". Salir de casa, estar en el extranjero, conocer gente nueva, independizarse durante un tiempo determinado... Muchos de los que han pasado por esto, lo recomiendan sin ningún tipo de duda. Y por supuesto, quienes lo hacen, siguen con sus rutinas. Van al cine, acuden a fiestas locales, viajan o salen de compras. En este último caso, acabamos conociendo marcas que posiblemente ni conocieran o descubran prendas de ropa que no se comercializan en ninguna otra parte del mundo.

Y eso es lo que le ha ocurrido a este joven de Sevilla que vive en Australia. Su nombre es Alejandro Gallardo, pero en su cuenta de TikTok se hace llamar @alegallardito. Y ha sido precisamente a través de esta red social donde ha contado una experiencia de lo más surrealista que ha vivido al ir a una tienda de ropa local. Allí no podía dar crédito al mensaje en español que ponía en esta camiseta.





Un joven de Sevilla que vive en Australia va a una tienda y alucina con lo que lee en una camiseta

La tienda de ropa se llama Cotton On. Allí, este joven andaluz mostraba su estupefacción al leer lo que ponía en esta camiseta. "Decidme ustedes esto, lo raro que es. Estoy aquí en una tienda de ropa de Australia. Mirad la camiseta de la colección que han sacado ahora, hermano", cuenta entre risas el joven sevillano.





"Esto cómo va a ser verdad, hermano", repite sin dar crédito. "Que han sacado en Australia, hermano, en una tienda de aquí de Australia, que o no he visto en ninguna otra parte del mundo, una camiseta de Andalucía, hermano", señala. A continuación, muestra la imagen de la camiseta verde, con varias ranas que sujetan dos guitarras españolas. "Andalucía, Spain. Golden Shore. La Costa del Sol. Amo' ahí los malagueños buenos", lee el joven.

"Te lo juro, ¿cómo han sacado esta camiseta? Es que no me entra en la cabeza hermano. ¿Esto a quién se le ha ocurrido de marketing de esta tienda? ¿Sacar una camiseta de Andalucía en Australia? En plan, es que en grande pone Andalucía. Que no es que diga España, Andalucía. No, Andalucía", se ríe.

El vídeo se hizo rápidamente viral en redes. Acumula ya más de 58.000 'me gusta' en TikTok y cientos de personas han comentado el vídeo. "Encima es verde Andalucía", escribe una seguidora. "Si alguien la encuentra online, que pase el enlace", pide otro usuario.

"Sé que aquí venden muchas camisetas con lugares de Estados Unidos, pero nunca imaginé que en otros sitios lo hiciesen con España", agrega otro. "Claro, aquí vendemos las que ponen Australia y allí ponen Andalucía, tiene sentido", bromea otro.

Una mujer compra una camiseta con un mensaje en alemán y la traducción del texto la deja sin palabras

No se trata, ni de lejos, de un caso aislado. Muchas veces, al salir de nuestras fronteras, se venden prendas de ropa con traducciones o mensajes en otros idiomas. Y esto es lo que le pasó hace unos meses a una usuaria de la red social X @almamariade, al comprar una camiseta de segunda mano, con un mensaje en alemán.

Encontró una que le gustaba con un mensaje escrito en alemán y solo pudo entender, más o menos, una palabra: "Vegetarier".Esto le llevó a pensar que el mensaje era a favor de la dieta o estilo de vida vegano. Por lo que no dudó en comprar la prenda. Sin embargo, cometió el error de no traducir el mensaje antes de comprarla.





El problema vino al día siguiente de hacer la compra. Pues fue cuando decidió usar el traductor del móvil, para ver la traducción del mensaje, y resultó ser que el texto de la camiseta tenía un mensaje que es todo lo contrario a lo que ella pensaba.

Por lo que decidió hacer una captura de pantalla de la traducción, hacer una foto de la prenda y publicarlo en Twitter con la siguiente explicación: "Ayer me compré una camiseta en una tienda de segunda mano, pensando que ponía algo en plan go vegan. Lo acabo de traducir y ahora estoy condenada a pasearme por ahí abogando por el especismo".

Ahora mismo te estarás preguntando que es lo que pone en la camiseta. Pues, traducido al español, pone lo siguiente: "No luché para llegar a la cima de la cadena alimenticia para convertirme en vegano".