Geranium, Etxebarri y Central aspiran al título de Mejor Restaurante

El listado The World's 50 Best Restaurants se presenta este lunes en Londres y los mejores situados en la clasificación de 2021 -el danés Geranium, los españoles Etxebarri y Disfrutar y el peruano Central- optan a sustituir a Noma en el número uno de la gastronomía mundial.

Actualmente Noma (Copenhague), con René Redzepi al frente, encabeza el ránking, pero según una política reciente que ha afectado a restaurantes como los españoles elBulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur, pasará a formar parte del salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, por lo que no podrá aparecer en la clasificación de 2022.

La gala, que reúne a los mejores cocineros de todo el mundo, se celebra este lunes en Old Billingsgate, la antigua lonja de Londres (20:30h local), una vez que la organización descartase Moscú como escenario por la invasión de Ucrania.

Puede ascender del número dos al uno Geranium (Copenhague), en el que Rasmus Kofoed desarrolla "puro arte en el plato que utiliza la despensa estacional de Escandinavia como paleta", según la organización; otras quinielas apuestan por el español Asador Extebarri (Atxondo, Vizcaya), actualmente en el tercer puesto y cuyo maestro parrillero, Bittor Arguinzoniz, recibió el año pasado el premio Chef's Choice otorgado por sus compañeros de profesión.

"Es famoso por ser capaz de asar prácticamente cualquier cosa y por obtener sabores increíbles a partir de ingredientes aparentemente simples", destacan desde 50 Best.

Central (Lima), ahora en el número 4, es otro de los favoritos a coronar el listado; elegido Mejor Restaurante de Sudamérica en 2021, es "una oda a Perú a en todas sus formas" gracias a la despensa peruana que exploran en diferentes parajes los cocineros Virgilio Martínez y Pía León.

Desde el quinto puesto, Disfrutar (Barcelona), también aspira al primero, que ya ostentaron los españoles elBulli y El Celler de Can Roca en varias ediciones. "Una emocionante experiencia contemporánea orquesta por un talentoso trío de cocineros: Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch", definen desde la organización.

Siempre puede haber sorpresas y que alguno de los que les suceden asciendan, como el caso del suizo Frantzén, el peruano Maido, el singapurense Odette, el mexicano Pujol o el hongkonés The Chairman, por citar algunos de los mejores clasificados en 2021.

En clave española, además de los ya mencionados, la atención está puesta en los guipuzcoanos Mugaritz y Elkano, en los puestos 14 y 16, respectivamente, y DiverXO (Madrid), en el 20.

El pasado 5 de julio se presentó el tramo del 51 al 100 y se supo que el vizcaíno Azurmendi descendió del puesto 49 al 55, mientras que desaparecieron Nerua Guggenheim Bilbao, Quique Dacosta Restaurante (Denia, Alicante), Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) y Arzak (San Sebastián), lo que puede significar un ascenso o su ausencia en el ránking de 2022.

En 2021, España sumó 6 restaurantes entre los 50 mejores del mundo y diez en el listado ampliado de cien.

A lo largo de la ceremonia se entregarán algunos premios ya conocidos, como el de mejor cocinera concedido a la colombiana Leonor Espinosa (Leo) o el One to Wacht de Alexandre Mazzia (AM, Marsella, Francia), además de desvelar otros como el de Mejor Restaurante Sostenible del Mundo.

La gala The World's 50 Best Restaurants, listado elaborado por expertos gastronómicos de todo el planeta, celebra su vigésimo aniversario en Londres, su sede de 2003 a 2015 antes de que viajara a Nueva York, Melbourne, Bilbao y Singapur y el parón pandémico. EFE

