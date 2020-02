Un gato desaparece tras subirse a un camión de mudanzas y el final hace llorar a todos

La historia del gato de Jeffrey ha dado la vuelta al mundo después de, tras subirse a un camión de mudanzas, su historia ha hecho llorar a todos los que estaban involucrados. “Los milagros ocurren”, aseguraba el propio dueño del animal después de recibir la llamada de Sarah, una vecina de la localidad de Whitchurch, en Cardiff.

Jeffrey Otway es un hombre de 84 años que perdió a su mujer hace cinco y, desde entonces, ha contado con la compañía ocasional de sus hijos y, sobre todo, de su gato de colores atigrados. La mascota, de Jeffrey, de nombre Tiger, ha sido su principal compañía en este tiempo de soledad: “Es todo un personaje, parece incluso un perro más que un gato, es mi alma gemela”.

Sin embargo, la compañía entre ambos se truncó cuando sus vecinos decidieron emprender la mudanza entre los municipios galeses de Ceredigion y Whitchurch, en Cardiff. Tiger, presumiblemente, subió hasta la furgoneta que trasladaba las cosas de la familia hasta la capital galesa, sin que el animal fuera consciente. Toda la familia de Jeffrey se puso en marcha e hizo uso de las redes sociales para intentar localizar a la mascota del viudo de 84 años. Una foto que subió su hijastra, Lorraine, fue la que hizo que todo cambiara, después de ser compartida en más de mil ocasiones.

Sarah, vecina de Cardiff, localizó a Tiger y le cuidó hasta que visto el aviso en redes sociales: el dueño del gato le buscaba desesperadamente. Una localidad que se encuentra a 160 kilómetros de distancia y en la que un hombre mayor se encontraba “desconsolado” por recuperar a su amigo. Paul, el hijo de Jeffrey, no tardó en subir a su padre al coche para viajar toda esa distancia y que la mascota pudiera reencontrarse con su dueño. “Me encuentro como si estuviera en la luna”, aseguraba Jeffrey Otway tras reunirse con Tiger.

“Todavía estoy llorando, es el mejor regalo de año nuevo que podía hacer recibido”, contaba a la BBC Jeffrey tras la emotiva reunión. “Han sido las peores dos semanas y media de mi vida”, añadía. Según los testigos todos lloraron: Jeffrey, Sarah, Paul y el resto de presentes. Una vez se hubieron reunido dueño y mascota, se pusieron en marcha para volver a casa esa misma madrugada.

“Tiger no se ha separado del lado de mi padre desde entonces”, confiesa Paul. “Cada vez que mi padre se levanta para hacerse una taza de té, el gato le sigue hasta la cocina”, explica el hijo de Jeffrey al medio británico. “Tan pronto como lo metimos en casa por la puerta principal empezó a ronronear”, aseguraba uno de los protagonistas de la historia, emocionado. “Los milagros ocurren. No tengo palabras para explicar lo increíble y alucinante que es todo esto”.

Por desgracia, aunque esta sea una historia con final feliz, la de Tiger y Jeffrey no es la única anécdota sobre mascotas que se pierden tanto en Reino Unido como en España cada año. Por ello, es importante difundir lo máximo posible este tipo de peticiones, a la vez que hay que tener cuidado de no enviar avisos con información falsa. El propio Jeffrey lamenta que esos eran la mayoría de los casos, antes de que Sarah le ayudara a reencontrarse con su gato.

brilliant bit of feel-good news on FB at the moment. A couple moved from Lampeter to Cardiff (75 miles) mid December. When they opened their van, Tiger, their 84 year old neighbour from Lampeter’s cat, leapt out & ran off. He’s just been found & is being driven home tomorrow ��