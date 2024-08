Un funcionario que gana 2.200 euros al mes se hace viral al responder si realmente cobra demasiado

Las cifras de salarios de funcionarios de la Administración General del Estado de España son públicas y accesibles para cualquiera que quiera consultarlas. Pero ha sido el sueldo de un funcionario en concreto el que ha levantado la polémica este lunes en la red social X, donde explicaba que cobraba 2.200 euros al mes y se ha hecho viral al reflexionar si realmente cobra demasiado o es un salario demasiado alto.

“Hace 4 años aprobé mi plaza de funcionario público C1 y a día de hoy estoy cobrando una nómina media de 2200€/mes”, comenzaba el usuario “Dinero no tabú” en un tweet que ya tiene un millón de impresiones. “Mucha gente nos tacha de mediocres cuando decimos que de funcionario se vive más tranquilo, ¿estamos los funcionarios públicos sobrepagados en España?”, se preguntaba en un extenso hilo sobre su situación laboral.

Varias personas antes del comienzo de las pruebas para las oposiciones de maestro en Madrid / EP









“¿Estamos sobrepagados los funcionarios?”



Explica el usuario que con tan solo 21 años y con bachillerato consiguió aprobar la plaza de funcionario tras “2 años en los que estudiaba una media de 8 horas diarias y en los que prácticamente no tenía vida social”. “Pero claro, el sector público no genera dinero y vivimos de los impuestos”, apunta. “Pues así es, un funcionario público genera poco dinero o nada por norma general”, reflexiona.









Eso sí, subraya que la mayoría de los funcionarios “ofrecen servicios fundamentales para una sociedad”. “Y digo la mayoría porque bien sabemos que hay muchos chiringuitos ocultos”, apunta. Pero, sobre si están sobrepagados, recuerda que “hay funcionarios públicos que aportan un valor inmenso a la sociedad y otros que aportan menos valor”.

“Cuando se va a elegir el que sea probablemente el oficio de tu vida creo que hay que hacer un balance. Seguridad o riesgo. Está claro que a seguridad me estoy refiriendo al sector público y con riesgo más bien al privado. Pero, ¿es España un buen país para el sector privado?”, se pregunta el funcionario que, matiza, en España “el autónomo y el empresario son los enemigos y los inflan a impuestos”. “Con esa visión es imposible avanzar, y quizás es mejor ser funcionario”.

Imágenes de la cabecera de la manifestación por el empleo público en Sevilla / EP









Dudas sobre si es funcionario de verdad



Así, en España una persona que cobra 44.000€ brutos al año forma parte del 10% de la población que más dinero gana a fin de año. El autor del hilo explica que, como funcionario C1, queda muy cerca de entrar en ese 10%. “¿Es normal que una persona que no está expuesta a riesgo esté dentro del 15%?” “No se vosotros pero yo llego a una conclusión. El sector privado en España está jodido y formamos parte de un estado confiscatorio que no les deja levantar cabeza, por lo tanto priorizo seguridad y el no tener que abandonar mi país y por lo tanto estar cerca de mi gente”.

Concluye asegurando que “es feliz” recibiendo la nómina a final de mes y “viendo todos los días a la gente que quiero”. No obstante, no han sido pocos los que le respondían que todo el hilo era una falsedad y que, de entrada, estaba mintiendo sobre la cantidad real de su salario. Preguntado por si los 2.200 euros al mes eran brutos, el usuario de X defendía que eran netos, a lo que le respondían que no era posible que un funcionario de tipo C1 cobrase tanto en tan poca cantidad de tiempo.









Otros, sin embargo, ponían en valor la reflexión final de los mensajes mientras una última parte llegaba a asegurar que era un hilo creado para difamar al colectivo de trabajadores públicos.