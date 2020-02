La fotógrafa oficial de los Reyes, en COPE: "Sonríen más con los ojos que con la boca"

Con 12 años, Estela de Castro se puso detrás del objetivo. Comenzó a disparar las fotografías que la llevarían a participar en 11 exposiciones colectivas y 17 individuales a lo largo de sus 26 años de carrera. A través del proyecto 'Fotógrafos', que estuvo en Photoespaña, Zarzuela comenzó a interesarse por ella. Las nuevas fotos oficiales de los Reyes y de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía son obra de esta madrileña que define la fotografía como “una forma de estar en el mundo”.

Pregunta (P): ¿Cómo se puso Zarzuela en contacto con usted?

Respuesta (R) : Se puso en contacto conmigo el equipo de comunicación. Me llamaron y me dijeron que querían reunirse conmigo. Querían que hiciera los retratos oficiales de los Reyes y de sus hijas.

P: ¿Y en ese momento no pensó que le podían estar gastando una broma?

R: No (risas), no lo pensé porque la persona que me llamó me dijo los contactos que teníamos en común. Me lo creí desde el principio. Sí pensé que por qué me llamaban a mí. Porque hago retratos, no le des más vueltas, me dije.

P: ¿Cómo fue todo? ¿Le dieron muchas instrucciones?

R: Me llamaron como autora del proyecto, me dijeron que era mío y que tenía que presentarlo, pero que yo decidía todo. Estuve unas semanas preparándolo. Les dije que me gustaba la luz natural y un retrato más cercano. Y es lo que hice, dentro de que son retratos oficiales.

Los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta SofíaEstela de Castro

P: Y llegó el día que conoció a los Reyes. ¿Cómo son en las distancias cortas?

R: Son súper sencillos, muy cercanos y muy amables. Las niñas, que ya son adolescentes, son encantadoras.

P: ¿Entonces le pusieron el camino fácil a la hora de retratarlos?

R: Te lo ponen muy fácil. La gente me dice que qué reto tan difícil, pero no. Es una responsabilidad, eso sí. Ha sido difícil lo anterior: decidir los espacios, qué fondo compraba... Ellos son muy fotogénicos y las niñas posan muy bien, con mucha naturalidad.

P: Los fotógrafos tienen muy buen ojo, ¿qué rasgos destacaría de ellos?

R: Ellos ya saben posar. Tienen una media sonrisa, pero lo que yo siento es que sonríen más con los ojos que con la boca.

Cuando miré a doña Letizia, dije: ¡Guau! Los ojos que tiene son una pasada, de las miradas más increíbles que me he cruzado en la vida. El Rey también los tiene bonitos. La gente me dice que qué guapos los he sacado, pero es que lo son.

La Reina LetiziaEstela de Castro

P: ¿Se han puesto en contacto con usted para mostrarle su parecer con el resultado?

R: Sí, estuve viendo las fotos después y les gustaron. La de las niñas en blanco y negro les encanta.

La princesa Leonor y la infanta SofíaEstela de Castro

P: Aunque los padres no lo digan, a veces congenian más con un hijo que con otro o protegen a uno más que a otro. ¿Ha notado algo parecido con los Reyes y con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía?

R: No lo sé, pero no creo que haya distinción. Ellas son súper dulces.

P: ¿Había tenido otros encargos de rostros conocidos antes?

R: Había retratado a los mejores fotógrafos de este país en el proyecto 'Fotógrafos' -se trató de un trabajo en el que captó a fotógrafos pertenecientes a distintas generaciones, con diferentes planteamientos estéticos y conceptuales, para dejar un archivo de su existencia-. Gracias al proyecto los Reyes se interesaron por mí.

P: ¿Cómo es su estilo?

R: Soy sencilla, me gusta la luz natural. Hay quien me ha descrito como 'la fotógrafa de la luz'. Soy como en el cine. Las películas con efectos especiales no me dicen nada en comparación con las películas en blanco y negro. En la foto me pasa lo mismo. No quiero fuegos artificiales, quiero la luz, que es lo más importante.

Los padres de Estela de Castro retratados por ella Instagram Estela de Castro

P: ¿A quién le gustaría fotografiar?

R: A Ángela Molina y a Joaquin Phoenix.

P: ¿Quiénes son para usted los mejores fotógrafos?

R: Es difícil. Me voy a Eduardo Momeñe -revistas como Vogue, Marie Claire, Elle o Style han publicado sus imágenes- y a Leopoldo Pomes -Premio Nacional de Fotografía 2018, fallecido en 2019-.

P: ¿Cómo ve la fotografía?

R: Creo que hay bastante incultura sobre el mundo de la foto en general. Ni los Premios Nacionales son conocidos. Solo nos conocemos entre nosotros. Creo que la fotografía aquí no está valorada. A mí eso me molesta y por eso hice el proyecto 'Fotógrafos'. Me gustaría que fuera más valorada.

P: ¿Qué representa para usted la fotografía?

R: Aparte de ser un oficio, un modo de ganarte la vida, es una forma de estar en el mundo, de expresarte, de hablar...

Estela de Castro

P: ¿Cree que una imagen vale más que mil palabras?

R: No, creo que hacer fotografías y hablar son dos lenguajes diferentes.

P: ¿Dónde podemos encontrarla?

R: No tengo estudio, suelo ir a casa de los clientes, pero me podéis encontrar en Instagram y en mi página web.