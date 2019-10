La foto de Mónica Cruz de la que todo el mundo habla por su sorpredente cambio físico

Los usuarios de Instagram se han visto sorprendidos este jueves por el sorprendente cambio física de la actriz Mónica Cruz, que suma más de 215.000 seguidores en esta red social. ''Os presento una colección llena de magia y recuerdos de mi experiencia como madre, que simboliza el vínculo tan especial que existe entre madres e hijas'', escribía la actriz junto a una foto donde las joyas que intentaba promocionar han quedado totalmente eclipasadas.

Y es que la hermana de Penélope Cruz aparece en la imagen con un rostros diferente, hasta el punto que cientos de comentarios inundaron el post con sus preguntas al respecto: ''¿Te has operado la nariz?'', ''Te veo muy rara, con lo bonita y natural que has sido siempre'', ''No te reconozco'', ''Cuánto photoshop'', ''Siento decirte que tu belleza natural ha sido completamente difuminada ya sea por retoques o por photoshop y no te ayuda. Tú eres más guapa al natural''. Muchas reacciones que han destado el llamativo cambio de Mónica.

Por lo pronto, Mónica no se ha pronunciado al respecto sobre si su imagen ha sido retocada o es un cambio estético elegido por ella. Sea como fuere, lo importante es que ella esté bien consigo misma.