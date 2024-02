Un farmacéutico revela la verdadera razón por la que salen manchas blancas en las uñas: no es falta de calcio

¿Alguna vez te ha salido una línea blanca en las uñas? Estas manchitas tienen su razón de ser e incluso hay un término médico para definirlas.

Pero, ¿por qué aparecen? ¿Qué indican y qué debemos hacer si nos sale una? El farmacéutico Fernández ha explicado a qué se deben estas manchas y cómo debemos actuar si tenemos alguna. Toma buena nota.

Se denomina leuconiquia a la aparición de manchas blancas en las uñas, comúnmente de las manos. Al contrario de lo que se pueda pensar, "no salen por falta de calcio" ni porque tomes "poca leche" en tu dieta, aunque sea lo que "te ha dicho tu mamá", bromea el farmacéutico.

Por qué aparecen manchas blancas en las uñas

La verdadera razón por la que suelen aparecer es "porque te has dado un golpe las uñas". Estas están formadas por capas y ante un golpe reaccionan, igual que cualquier otra parte del cuerpo.

En el caso de las uñas, "si las golpeas entre esas capas puede aparecer una burbuja. Esa burbuja o mancha irá creciendo junto con la uña hasta desaparecer".

Quién es Álvaro Fernández

Álvaro Fernández es un joven farmacéutico que cada día es más conocido en redes sociales. Bajo el nombre 'Farmaceuticofernandez', este joven compagina su trabajo en una farmacia de Alcalá de Henares con la divulgación en redes sociales, principalmente en TikTok.

Sus vídeos llegan a gente de todas las edades, acumulando millones de visitas. Lo más destacado de su contenido, son las enseñanzas que aporta y la credibilidad que tiene, al tratarse de un experto del mundo de la salud.

Su manera de exponer los argumentos para destapar ciertos bulos y su forma de expresión ha provocado que muchos de sus videos hayan alcanzado cifras realmente impresionantes.

Su aventura en TikTok comenzó con una pequeña parodia de esa típica situación que podemos experimentar todos en el trabajo. Una persona va a la farmacia de guardia que tenga al lado a comprar compresas y tampones para su pareja porque esta tiene la regla.

A partir de ahí, han sido muchos los vídeos explicando la experiencia de otros clientes yendo a comprar a la farmacia y haciendo preguntas de lo más variopinto e inesperado.

Desmentir bulos en redes sociales

Las fake news han crecido de manera exponencial desde que existen redes sociales. La aparición de este tipo de informaciones falsas, en lugar de informar desinforman y en muchos casos, por no decir la gran mayoría, terminan confundiendo al público con un contenido creado para comercializar, pero no para enriquecer con contenido de calidad a los usuarios.

En uno de sus populares videos, Álvaro destaca y explica uno de los muchos temas desconocidos relacionados con la salud como por ejemplo, qué es la hipotensión ortostática: una forma de presión arterial baja que se produce cuando te pones de pie tras estar sentado o acostado.

“Esto es peligroso porque no todo el que sale contando algo en redes sociales sabe de lo que está hablando. Cuando explicas cosas de salud estás tratando temas que pueden afectar a la gente”, asegura.