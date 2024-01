El farmacéutico Fernández desvela el truco definitivo para acabar con la resaca: "Me lo agradecerás"

La rutina del día a día se hace cuesta arriba en algunos momentos. Por ello, buscamos planes distintos los fines de semana en los que quedar con amigos o familia y disfrutar de un ambiente distinto al aire libre o tomando algo en cualquier bar. Cuando el día comienza temprano con una cerveza, hay ocasiones en las que se nos puede ir un poco de las manos. Lo mismo ocurre cuando quedamos a tomar unas copas.

La peor parte de beber de más suele ser la resaca del día después. Sin embargo, esto se puede evitar poniendo en práctica algunos sencillos trucos. Uno de ellos lo compartía el farmacéutico Fernández en su perfil de TikTok. "Se acerca el fin de semana y se yo que algunos vais a salir", comienza diciendo en el vídeo que acumula casi 300.000 visualizaciones.

Como recuerda el experto, "unos a conciencia y otros sin saber cómo ha podido pasar os vais a emborrachar", por ello, es importante poner en práctica una rutina mientras estás tomando esas copas con tus amigos.





El farmacéutico aconseja "beber un vaso de agua" por "cada copita" y así "al día siguiente la resaca será menos potente". Gracias al agua "no te vas a deshidratar", que es el principal factor que da lugar a la resaca.

Para terminar, tira de ironía, como hace de manera habitual en sus vídeos: "Pruébalo, ya verás, me lo agradecerás. Te diría que lo mejor que puedes hacer es no beber, pero para qué si no me vas a hacer caso, ya lo sé".





Los consejos de salud del farmacéutico Fernández

Álvaro Fernández es el joven que aparece en el vídeo y que triunfa a diario en TikTok con sus consejos sobre salud. Con poco más de 30 años, comenzó su andadura en redes sociales que compagina con su trabajo en una farmacia de la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Su manera de exponer los argumentos para destapar ciertos bulos y su forma de expresión ha provocado que muchos de sus videos hayan alcanzado impresionante cifras de reproducciones.

Su aventura en la red social comenzó con una pequeña parodia de esa típica situación que podemos experimentar todos en el trabajo. Una persona va a la farmacia de guardia que tenga al lado a comprar compresas y tampones para su pareja porque esta tiene la regla. Este chico no tiene mucho conocimiento sobre qué productos tienen que adquirir.





"En el vídeo, el chico al final se lo llevaba todo porque no entiende nada de los diferentes tipos de estos productos femeninos", comenta el sanitario en una entrevista que recoge Crónica Global.

Uno de los grandes atractivos que posee este tiktoker es el mero hecho de que ayuda a la gente. Ejerce una labor social que no estamos acostumbrados a apreciar en plataformas como esta y ese gran apoyo que, desde un principio recibió, fue toda una sorpresa por el alcance que había logrado nada más dar comienzo a su gran aventura.

Por qué no debes hacer la cama al levantarte

Otro de sus vídeos más virales, que supera ampliamente los dos millones de visualizaciones, son los motivos por lo que no debes hacer la cama nada más levantarte. "Lo que tienes que hacer es abrir para que se pueda ventilar. Después abres la ventana y te vas a duchar y tomar el café", comienza explicando.

Y es que "durante la noche aumenta la humedad de la habitación por el sudor y la falta de ventilación. Si haces la cama demasiado pronto, esa humedad se puede quedar acumulada en las sábanas, lo que favorece el desarrollo de ácaros que, entre otras cosas, producen alergias".