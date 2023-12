Un farmacéutico avisa del alimento que debes evitar si te tomas un paracetamol: "Puede provocar daño"

Existe un medicamento que lo utilizamos de forma recurrente en cualquier hogar español que se precie: el paracetamol. Así lo recoge el último informe de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles.

No obstante, hay alimentos y bebidas que no son recomendables ingerir si se consume el paracetamol. Uno de ellos, como ocurre con todos los medicamentos, es el alcohol.

Así lo advierte el prospecto del paracetamol. Advierte de que "la utilización de este medicamento en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más bebidas alcohólicas como la cerveza, el licor o el vino) puede provocar daño hepático".





Juan Carlos Juárez es farmacéutico y pertenece al servicio de Farmacia del Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona). Aseguró en una de sus últimas entrevistas que "no es adecuado mezclar alcohol y medicamentos, y muy en particular paracetamol. Este analgésico se elimina mayoritariamente por el hígado, al igual que el alcohol, por lo que se ha demostrado que su administración conjunta no es nada beneficiosa para ese órgano".

Por otra parte, el prospecto del medicamento anteriormente citado indica que "para un alivio rápido del dolor, se debe tomar el medicamento sin comida, especialmente si esta presenta un alto contenido en carbohidratos". De este modo, es aconsejable evitar comer alimentos como pasta, dulces y patatas. O lo que es lo mismo: todos aquellos alimentos que tienen como componente principal los hidratos de carbono. Pero no son los únicos.

Existen frutas ricas en carbohidratos como la manzana, el plátano o el melocotón. Todos estos alimentos, por tanto, retrasarían la rapidez de absorción del paracetamol.

Por eso, lo que recomienda este experto es "tomar el medicamento junto con un vaso de agua por la mañana y esperar al menos una hora hasta el desayuno". Sin embargo, si la ingesta del paracetamol se realiza sin que deba producirse una "acción urgente frente a un dolor agudo", puede consumirse sin problema junto con otros alimentos.

Esto es lo que te puede suceder si consumes paracetamol más de quince días al mes durante tres meses seguidos

Cerca del 4% de la población mundial consume analgésicos de un modo excesivo. Antes, hemos descubierto los alimentos que pueden retrasar la absorción del paracetamol, que es precisamente uno de los medicamentos más consumidos. En este caso, en 'La Noche' de COPE, reflexionaron sobre los efectos del paracetamol con una voz experta.

El facultativo Darío Fernández le explicaba a Beatriz Pérez Otín el problema que puede suceder si consumes paracetamol. Descubre de qué se trata en el audio que tienes disponible aquí.

Cabe recordar que estos efectos secundarios también se pueden desencadenar si abusas de otros analgésicos como el ibuprofeno, por lo que debes tener cuidado y no saltarte la dosis recomendada. La Agencia Española del Medicamento, en concreto, recoge que la dosis recomendada en adultos es de 1 o medio comprimido y no se pueden tomar más de cuatro comprimidos en 24 horas.

Si no sigues las recomendaciones, te arriesgas a otros efectos secundarios como bajadas de tensión, enfermedades de riñón o hígado, alteraciones sanguíneas, hipoglucemia y hasta dermatitis alérgica.

Desgranamos los riesgos del consumo inadecuado del ibuprofeno

El director médico de COPE, el doctor Pérez Almeida, nos desgranó los riesgos del consumo inadecuado del ibuprofeno. Otro de los medicamentos más consumidos en nuestro país. De hecho, indicó que “van saliendo efectos secundarios del ibuprofeno, como infartos de miocardio o ictus. Y ahora sale uno nuevo. Que nos dice que cuando utilizamos este fármaco para combatir el estreptococo empeora la infección e incluso puede causar la muerte”.





Lo ideal es dar preferencia al paracetamol sobre el ibuprofeno, sobre todo cuando se trate de una infección como anginas, rinofaringitis, otitis, tos, infección pulmonar, así como para una lesión cutánea o varicela. Pero, como hemos dicho anteriormente, con cabeza. Los medicamentos siempre deben utilizarse bajo prescripción médica.