Un estudio revela el gesto que no debes hacer si tienes más de 60 años: afecta gravemente a tu salud

Una de las grandes preocupaciones que suelen tener las personas es el paso de los años. Cada vez es más frecuente usar cremas antiedad para mantener la cara con una apariencia joven. Seguramente, cuando ya se pasa esa frontera de los 50 a los 60 años, puede ser que notes las típicas secuelas de esa edad, ya que no tienes la misma resistencia que antes. En esta edad hay que tener en cuenta los buenos hábitos y entre ellos, el deporte y la alimentación saludable son importantes.

Generalmente, hay hábitos como beber alcohol y fumar que dificultan llegar con buena salud a la etapa del envejecimiento por los efectos secundarios que pueden ocasionar, pero también hay otros mucho que pasan desapercibidos y también dañan a tu salud a la larga.

Una de las claves es mover las piernas y para ello salir a andar puede ser una gran solución, pero el foco también tenemos que centrarlo en la comida. La revista 'Eath This, Not That' publicó un estudio sobre cuáles son las rutinas alimentarias que están lastrando a tu cuerpo al pasar los 60 años.





La proteína es un nutriente esencial en la dieta

Algo habitual es no vigilar la cantidad de proteína que se ingiere en el día a día y es que es un nutriente esencial, ya que ayuda a mantener la masa y fuerza muscular. A esa edad las personas tienden a perder músculo y por ello es importante comer alimentos ricos en proteínas como son la carne, el pescado o el huevo.

La cantidad de proteína que necesita una persona varía según la edad, pero lo recomendable está en torno a 0,8 y 1 gramos de proteína por Kilogramo del peso corporal. Esto se puede ocupar con la consumición de 2 o 3 porciones diarias de alimentos y deben suponer un 15% de la totalidad de calorías de la dieta.

El agua es la fuente de la vida

Conforme avanza la edad, la gente tiende a beber menos agua y los expertos recomiendan que hay que ingerir entre dos y tres litros de agua. El agua representa más del 50% del peso corporal y la Organización Mundial de la Salud menciona que es esencial para la vida.

Nuestro cuerpo se beneficia porque elimina restos que no le sirven al organismo mediante la orina, conserva la temperatura corporal necesaria, ayuda al transporte de los nutrientes y en el proceso de digestión.





Cenar tarde

Este es un hábito que pasa más desapercibido de lo que se piensa y muchas personas tienden a comer a deshoras por la noche y luego tienen dificultades para conciliar el sueño. Se trata de un hecho puede ser nocivo para la salud, aun consumiendo alimentos que son saludables. Todo ello dificulta que la digestión sea buena y lo que se recomienda es cenar ligero y temprano para que el cuerpo evite tener que hacer una digestión pesada y así poder dormir mejor.

Consumir alimentos ricos en fibra

La fibra es muy importante incluirla en la dieta diaria, ya que es un alimento clave para mantener una vida sana y te ayuda a ir al baño para expulsar lo que el organismo no necesita. Algunos de los alimentos que son ricos en fibra son la avena, las legumbres, los frutos rojos y las manzanas.