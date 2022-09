Estos son los cinco hábitos que debes cambiar para ser feliz a los 50 años

Seguro que alguna vez has oído hablar de la crisis de los 30 o de los 40, pero ¿acaso existe la crisis de los 50 o los 60? Pues todo parece apuntar a que no, dado que, a medida que vamos llegando a la madurez, el desasosiego, tan característico de las crisis mencionadas anteriormente, desaparece.

Hay un estudio que sugiere que el motivo de las crisis de los 30 y de los 40 es porque en esos rangos de edad es cuando tocamos fondo. Esto se debe a que sufrimos una inestabilidad emocional y tenemos una visión de futuro más pesimista. Pero, en cuanto llegamos a los 50 años, entramos en la curva de la felicidad.





El investigador estadounidense, Jonathan Rauch, desarrolla esta teoría en su libro 'La Curva de la Felicidad: Por qué la vida mejora después de los 50'. Y no es el único estudio que secunda todo esto. El profesor de Economía de la Universidad de Warwick, Andrew Oswald, llegó en su investigación'Is well being u shaped over the life cycle?' (¿El bienestar se moldea a lo largo del ciclo de la vida?) a la misma conclusión: que las personas alcanzan los mayores niveles de bienestar a los 20 años y después de su jubilación.

Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Porque disfrutar de la felicidad en esa edad dependerá de nuestra situación personal y de la de quienes nos importan. Sin embargo, un aspecto que es fundamental para ello es la salud. Por lo que hay que pensar a largo plazo, teniendo hábitos saludables desde una edad temprana. Así que te damos algunos consejos para lograrlo.

Adiós al alcohol

El alcohol hace que las emociones varíen, pero nunca en el buen sentido. ¿Alguna vez has estado feliz y, de repente, te sientes triste o deprimido? Pues eso es lo que hace el alcohol cuando lo tomamos en cuestión de minutos. Esto es porque su consumo provoca la disminución de nuestros niveles de serotonina (la hormona de la felicidad) en nuestro cerebro. Por lo que acabamos irritados y deprimidos.

La doctora en neurociencias aplicadas y comportamiento humano, Alexia de la Morena, comenta que un beneficio que tiene las personas que dejan de tomar bebidas alcohólicas es que comienzan a actuar de manera coherente a sus creencias.

Despídete del tabaco

No fumar tiene beneficios para nuestra salud, pero también para nuestro bienestar. El tabaco no ayuda a parar el estrés, es más, lo aumenta. La nicotina de los cigarrillos es excitante, por lo que genera ansiedad. Así que dejar el tabaco ayudará a mejorar nuestra salud mental, por no mencionar que permitiremos que nuestro sistema respiratorio tenga mayor capacidad, dado que un solo cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias tóxicas. Y, de paso, tendremos la piel mejor.

Dieta equilibrada

Esto es clave tanto para la salud como para un buen nivel de bienestar. La dieta debe tener frutos secos, vegetales, frutas, carnes blancas, pescado azul, legumbre y fibras.





Las proteínas y los hidratos de carbono aportan energía, pero las vitaminas son esenciales para que nuestro cuerpo funcione como un reloj al alcanzar la madurez. Además de tomar agua a diario para hidratarnos.

Ejercicio diario

Hacer ejercicio tiene una cantidad innumerable de beneficios, tanto a nivel físico como psicológico. No hace falta que seamos deportistas a nivel profesional, dedicar unos 30 minutos diarios para ser activos de forma constante es suficiente para tener beneficios a corto y largo plazo.

No estar solos

La soledad es "uno de los grandes males de las sociedades contemporáneas y, en particular, de los estados económicamente avanzados y que afecta directamente a millones de personas", así lo explica la profesora de filosofía de la Univeristat de Barcelona, Montse Crespin. Además, si esta no es deseada, nuestro bienestar, a nivel psicológico, se verá gravemente afectado, al igual que nuestra salud física y mental.