Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes pan todos los días

Quien haya seguido una dieta de pérdida de peso sabe que el pan no es uno de los alimentos que los nutricionistas y endocrinos quiten precisamente de estos regímenes. El pan no engorda, como en todo la clave está en la dieta equilibrada, de hecho los expertos en nutrición suelen recomendar la ingesta de una cantidad que oscila entre los 100 y los 250 gramos diarios, porque no hay que olvidar que este alimento también tiene su aporte nutricional. Es decir, una cantidad idónea le viene bien a nuestro organismo.

PAN INTEGRAL

Que sea integral beneficia a nuestro organismo no tanto porque engorde, ya que la diferencia calórica puede ser mínima, como por su ayuda a la regulación del tránsito intestinal. A esto se suma que su índice glucémico es menor, lo que se traduce en picos de azúcar en sangre menos pronunciados, que se traducen en sensación de hambre. Los alimentos de alto índice glucémico, como los hidratos de carbono de absorción rápida como pan o arroz blancos, fuerzan al hígado a liberar más insulina.

En este sentido, los expertos advierten de que el hambre conduce a picar entre horas, con lo que seguir una alimentación estructurada con lao que sería necesario el consumo de una cantidad equilibrada de azúcares, proteínas y grasas.

NUEVA PIRÁMIDE

Bajo este prisma, los nutricionistas destacan los cambios de los últimos años respecto a cómo "comer mejor"; es decir, alcanzar las cantidades diarias más apropiadas de los distintos nutrientes. Un ejemplo es la evolución de la pirámide nutricional convencional clásica: durante décadas, los cereales se ubicaban en la base, mientras que la Sociedad Española del Corazón los sitúa actualmente en el tercer estrato, tras las verduras y las frutas.

LA IMPORTANCIA DEL BOCADILLO

Precisamente, el Instituto de Salud Pública y Salud Laboral de Navarra (ISPLN) elaboraba hace tiempo una guía sobre cómo debería de ser el consumo en los comedores escolares. Destacaba la importancia de que, a lo largo del día, la mitad de lo que se comiera fueran frutas y verduras, un cuarto cereales integrales (pan, pasta, arroz) y el otro cuarto, proteínas (legumbres, pescado, carne).

En esta línea la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) aconsejaba que en el desayuno los menores tomaran leche, pan o cereales y fruta porque les aportará la energía necesaria para jugar y estudiar y a media mañana un bocadillo, una pieza de fruta o frutos secos porque les ayudará a mantener la energía necesaria para lo que queda del día.

PACIENTES CON COVID

Curiosamente, la Sociedad Española de Endocrinología (SEEN) recomendaba a los pacientes con covid-19 la ingesta de pan, postres lácteos, fruta fresca o purés para aumentar el aporte calórico.