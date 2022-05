Esto es lo que puede ocurrirte si haces el peligroso truco viral de Tik Tok con el aguacate

Los aguacates son uno de los alimentos que más popularidad han adquirido en los últimos años. Cada día, más españoles los compran pese a su elevado precio y el tiempo de consumo, que es muy corto. Por este motivo, dentro y fuera de nuestras fronteras se trata de buscar trucos y consejos para conservarlos el mayor tiempo posible. Un ejemplo de ello es una madre, que utilizó su cuenta de TikTok para compartir un consejo sin ser consciente de que corría un grave peligro para su salud.









El vídeo en cuestión acumula más de seis millones de visualizaciones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha advertido a los usuarios de que no usen este truco si no quieren ver su salud muy perjudicada. Además, advierten de la importancia de informarse bien antes de practicar cualquier truco o consejo relacionado con alimentos. Según detalló un portavoz, la FDA no aconseja esta práctica porque cualquier patógeno humano residual presente en la piel del aguacate podría traspasarla y multiplicarse durante el almacenaje en agua.

La usuario de TikTok es enfermera y madre de cuatro hijos que comparte su día a día en esta red social. Publica su rutina, comparte recomendaciones sobre limpieza, cuidado de los niños y también sobre comida. El truco que se mencionaba anteriormente con los aguacates que ella comparte es el siguiente: muestra que almacena los frutos en un tarro lleno de agua y los guarda en la nevera. Así, indica que se evita que en cuestión de horas se oxiden y cojan el color marrón que nadie quiere ver en este producto tan demandado.





Respecto a la investigación que ha hecho la FDA, explica un portavoz que se "demuestra que la bacteria culpable de causar listeriosis tiene el potencial de infiltrarse e internalizarse en la pulpa del aguacate cuando se sumergen en tanques de agua y se refrigeran. En caso de que suceda, aunque se desinfecte la piel del aguacate y se quite, no se podría eliminar la contaminación".









Además de listeriosis, este método puede provocar salmonelosis que provoca diarrea, fiebre o dolores abdominales. De hecho, estas bacterias son muy peligrosas para mujeres embarazadas, personas mayores, niños o aquellos ciudadanos con un sistema inmunitario débil que pueden acabar en el hospital o con complicaciones. Así que cuidado. Mucho ojo con seguir a rajatabla este tipo de prácticas a través de redes sociales.

¿Cuáles son los beneficios del aguacate?

Los aguacates son ricos en ácidos grasos monoinsaturados, potasio y vitamina E. Su elevado contenido en sustancias antioxidantes proporciona múltiples beneficios para la salud, de hecho, es una de las frutas más recomendadas ya que ayuda a reducir los niveles de colesterol “malo” previniendo así la aparición de algunas enfermedades cardiovasculares. El aguacate es la fruta por excelencia de vitaminas y minerales que ayudan a revitalizar el organismo, porque contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, así como ácido fólico y el tan necesario potasio y que el aguacate contiene en un 14% (frente al 10% de los plátanos), según explican desde la Organización Mundial del Aguacate (WAO).