Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si consumes melón todos los días: según la ciencia

El melón es una de las frutas favoritas del verano. Además de dulce y apetecible, también es refrescante y eso, al final, siempre es un punto a favor en los días de más calor, cuando el único objetivo es sobrellevarlo de la mejor manera posible. ¿Y qué mejor forma de hacerlo con un alimento como este? Junto a la sandía y las cerezas, es una de las frutas favoritas en esta época del año.

Su alto contenido en agua, que está en torno al 90%, nos ayuda a mantenernos hidratados durante estos meses. Ahora bien, ¿eres de los que toma melón a diario? Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando consume esta fruta cada día.





La ciencia explica qué le ocurre a tu cuerpo si tomas melón todos los días

En primer lugar, tomar melón a diario puede ayudarte a mantener los niveles de hidratación óptimos, lo cual es esencial para el funcionamiento correcto de nuestro organismo. De hecho, la Fundación Española de la Nutrición (FEN) asegura que el melón "contiene una altísima cantidad de agua (92%) y una cantidad de azúcar (6%) inferior a la de otras frutas". Esto, por lo tanto, significa que es una de las frutas con menor contenido energético, que al final se compensa con la alta cantidad de vitaminas y minerales que contiene. Debido a su alto contenido de agua y su capacidad de hidratación, ayuda a la salud cardiovascular y renal.

"300 gramos de melón sin corteza proporcionan el 75% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C; y junto a la naranja, es una de las frutas con mayor contenido en folatos", agrega la FEN. La vitamina C, en este caso, también contribuye a la producción de colágeno, que contribuye a la salud de huesos, cartílagos y vasos sanguíneos. Es rica también en otras vitaminas como la A, B y C, además de minerales esenciales como el potasio, el calcio e incluso el hierro.





También es necesario mencionar las propiedades diuréticas y antiinflamatorias, lo cual es fundamental para mantener los riñones en buen estado y prevenir también el estreñimiento. En pocas palabras, funciona como laxante natural. Además de todos estos beneficios, también mejora la salud ocular gracias a su contenido en vitamina A, fortalece el sistema inmunológico e incluso ayuda a prevenir la anemia.

¿Existe un momento del día adecuado para tomar melón?

Y es que aunque el melón puede tomarse en cualquier momento del día, hay momentos específicos en los que es más recomendable como, por ejemplo, a primera hora de la mañana. Gracias a su alto contenido en agua y minerales, nos aporta una hidratación y energía prácticamente instantánea. No obstante, hacerlo durante el día o entre horas a modo de aperitivo ayuda a mantener la sensación de saciedad entre comidas. Si, por el contrario, lo tomamos después de una sesión de ejercicio, ayuda a reponer las reservas de glucógeno.