Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo si comes todos los días pasta

Macarrones, spaguettis, canelones, fideos, lasaña, con tomate, carbonara, pesto... la pasta de uno de los alimentos más sabrosos, económicos, duraderos y también nutritivos, lo que hacen de ella uno de los platos con más fans en todo el mundo. Con tan solo una sencilla composición, a base de harina de trigo mezclada con agua y sal, y en ocasiones huevo, se consigue uno de los platos más sabrosos.

NUTRIENTES

Unos 100 gramos de pasta nos pueden aportar cerca de 5 gramos de fibra, que nos ayuda a regular el tránsito intestinal y a combatir problemas de estreñimiento. Además tiene calcio, magnesio, zinc, potasio, selenio, fósforo y vitamina B, lo que hacen de ella un plato nutricionalmente bastante completo.

No hay que olvidar que sus hidratos son de absorción lenta por lo que la energía se libera poco a poco.

¿ES SALUDABLE?¿ENGORDA?

Como todo, nada es blanco o negro, tiene matices. Es cierto que se trata de un alimento del que solemos prescindir cuando hacemos dieta por miedo a que nos haga ganar unos kilos de más, pero si se siguen unas correctas pautas alimenticias podríamos comer un alimento calórico sin que nos engorde. En este sentido la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) defiende la importancia de la dieta como un "todo", más que como los alimentos o los nutrientes individuales.

Para la (SEEN) la pasta es un alimento saludable, es saciante, al igual que las legumbres, frutos secos, carnes magras, pescados huevos, lácteos, pan o arroz, con lo que su consumo evita la ingesta de grandes cantidades o volver a tener hambre al poco tiempo de la ingesta.

En este sentido recuerda que "muchos estudios científicos han confirmado que el exceso de calorías es responsable de la obesidad, y no los carbohidratos por sí mismos. Las dietas que son efectivas para la pérdida de peso promueven un rango saludable de carbohidratos, proteínas y grasas. Estos tres macronutrientes en equilibrio, son esenciales para el diseño de una dieta saludable e individualizada que pueda ser mantenida durante toda la vida". Es más, señala, las dietas muy bajas en carbohidratos no son saludables, especialmente a largo plazo"

En estos tiempos en que la obesidad y la diabetes están aumentando en todo el mundo, "las pastas y otros alimentos de bajo índice glicémico, -uno de los muchos factores que hacen saludable a los alimentos-, pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre y el peso, especialmente en personas con sobrepeso, el índice glicémico", señala la SENN.

Por eso aconsejan a médicos, nutricionistas y otros profesionales de la salud una dieta variada y equilibrada que incluya pasta.

En este sentido el nutricionista, Antonio Murillo Cancho advierte que una alimentación adecuada es aquella en la que más del cincuenta por ciento de su contenido esté basado en hidratos de carbono, reduciendo la grasa y la proteína.

MEJOR INTEGRAL

Eso sí, siempre que nos sea posible, es mejor elegir pasta en su variedad integral y que esté refinar, y porocurando dejar o reducir las salsas con exceso de grasa.