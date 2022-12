Este es el desconocido fruto que tiene hasta 20 veces más de vitamina C que la naranja

Todos los nutricionistas coinciden en que la fruta y la verdura deben ser imprescindibles en la dieta de cualquier persona. Tomando fruta a diario, por ejemplo, ganas una gran cantidad de vitaminas y minerales. También son una gran fuente de antioxidantes y contienen mucha fibra. Además, ayudan a evitar la retención de líquidos, favorecen la salud cardiovascular y nos mantienen en el peso ideal. Las verduras, a su vez, son los alimentos que más agua proporcionan al cuerpo, ayudan a los pequeños de la casa en el crecimiento y desarrollo de su organismo y también poseen mucha fibra.

Entre todas las frutas posibles que se pueden llegar a consumir, hay algunas que se desconocen porque su producción no alcanza las mismas cantidades que otras variedades. Su temporada suele pasarse sin que la gente se haya percatado de que están disponibles y que son una solución, en algunos casos, más saludable y con un sabor tan bueno como las más populares.

La fruta que tiene más vitamina C que las naranjas

Existe un fruto que tiene unas propiedades saludables incomparables. De hecho, pueden alcanzar hasta veinte veces más vitamina C que las naranjas. Se trata de las acerolas. A su vez, estas bayas tienen un alto contenido en antioxidantes.





La temporada de la acerola coincide con el final del verano. Empieza en septiembre y suele durar alrededor de un mes. Difícilmente la verás en los escaparates de las fruterías porque su conservación es muy complicada y se deteriora rápidamente. Esto se da porque tiene mucha vitamina C y esta se oxida con premura.

El lugar donde más se cultiva este tipo de bayas no es España. El lugar en el que es más típico su cultivo es Brasil, que es el primer productor. Pero es también habitual de zonas tropicales de América o África, tales como México, Haití, Jamaica, Bahamas, etc. Su tamaño es similar al de una cereza pero su sabor puede parecerse al de una manzana.

Este es el otro fruto con alto contenido en Vitamina C

El kiwi se trata de un alimento con un alto contenido en vitamina C. Tanto es así que puede duplicar el aporte que tienen cítricos como la naranja o la mandarina, que suelen ser una fuente básica de esta vitamina en nuestra dieta. Pero, ¿por qué es especial el kiwi? La vitamina C es necesario obtenerla a través de la dieta, ya que nuestro cuerpo no puede sintetizarla y con tan solo un kiwi al día ya podemos lograr toda la necesaria en nuestra dieta.

La Organización Mundial de la Salud recomienda unos 80 gramas de esta vitamina cada día y el kiwi puede tener entre 60 y 90 por cada 100 gramos, mientras que tan solo una pieza de esta fruta puede pesar hasta 150 gramos. Es decir, con un kiwi, ya logramos nuestro aporte diario de vitamina C.