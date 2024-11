La estafa sobre las inundaciones de la que advierte AEMET y que puede llegar a tu móvil: Así puedes prevenirlo

La DANA ha sido una de las grandes tragedias que España ha sufrido en los últimos años, afectando de manera muy especial a la Comunidad Valenciana, donde hasta ahora se han reportado más de 200 fallecimientos y dejando un dolor tanto humano como material muy grande a los afectados. Un suceso que ha sacado, dentro de la desgracia, el lado bueno de muchas personas, que han acudido en masa a ayudar a las poblaciones afectadas.

Sin embargo, no solo hemos visto el lado bueno, sino también el malo. Y en este caso, relacionado con las estafas. Por ejemplo, una semana después de la DANA, Cruz Roja alertó de que había personas que se vestían con su ropa y pedían dinero para los afectados, cuando en realidad no se trataban de voluntarios de la organización, sino personas queriendo estafar a la población aprovechando el drama de lo ocurrido.

LA ESTAFA QUE PUEDE LLEGAR A TU MÓVIL

Pero, por desgracia, no es la única estafa alrededor de esto, ni muchísimo menos. En este caso, ha sido la Agencia Estatal de Meteorología, la Aemet, la que ha advertido de una nueva estafa en sus redes sociales, de la cual hay que estar muy atento para no caer y que, además, juega con el miedo de lo ocurrido con la DANA, lo que puede ser un asunto muy sensible para la población más mayor o que está más vulnerable.

En concreto, la Agencia advierte de que esta estafa llega por un mensaje SMS, que presuntamente viene de parte de Aemet. De hecho, en el propio remitente sale el nombre de "AEMET", lo que nos da a entender incluso de que podría tratarse de un mensaje oficial. Y más aún, después de la polémica de lo sucedido con la Comunidad Valenciana, con múltiples críticas al respecto de la tardanza del aviso del Gobierno de la gravedad de la situación climatológica.

El mensaje, además, es el siguiente: "Se preve una tormenta severa en su región. Prepárese y mantengase a salvo. Descargue la APP", acompañado de un enlace que es, precisamente, la estafa. A pesar de que el dominio parezca seguro y se trate de la propia web de la Aemet, la web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología es aemet.es, y no .blog como sale en la estafa.

ES-ALERT, EL ÚNICO SISTEMA DE AVISOS AL MÓVIL

Clicar en ese link puede tener consecuencias muy serias, como el robo de nuestra información o, incluso, el acceso a nuestras cuentas bancarias. Estas estafas son mucho más comunes de lo que nos imaginamos, y normalmente suelen llegar también haciéndose pasar por nuestro banco, por lo que es importante concienciar de que nunca hay que clicar en los enlaces que llegan a través de SMS, donde sólo nos enviarán códigos que introducir en la app oficial.

El mensaje Es-Alert llega a nuestro móvil de forma automática

Además, el Gobierno recuerda también que, en caso de catástrofe natural o de incidencia climatológica, normalmente se utiliza el sistema ES-Alert, que es universal para los móviles y no llega por SMS, sino por una notificación independiente. Bien es cierto que aunque esté activada de manera predefinida en todos los móviles, es también crucial activar todos los niveles, para asegurarse en cualquier caso de que recibimos todas.