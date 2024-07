Dos estadounidenses que viven en España van al médico y se quedan a cuadros por su reprimenda: "Os recuerdo"

Viajar o vivir en un país que no es el tuyo puede ocasionarte cierto estrés. Por muchos motivos: el tipo de comida que se consume, la sociedad que te acoge y los propios choques culturales que se producen ante un cambio de tal envergadura.

Esto último precisamente es lo que le ocurría a una pareja de estadounidenses en España. Lo contaban a través de su cuenta de TikTok llamada @smithsinspain. En concreto, ambos quisieron explicar lo que les pasó al ir al médico tras encontrarse mal durante más de un mes.

Un error en una de las primeras monedas de dos euros fabricadas dispara su valor Rebuscar en cajones y bolsillos puede darnos una alegría si damos con la moneda o el billete adecuado. Ejemplares raros, escasos o conmemorativos pueden ser un buen filón María BanderaAgenciasMadrid 07 mar 2024 - 08:03

"Acabamos de terminar en el consultorio médico porque nos hemos sentido muy mal durante el último mes. Llevo con tos un mes y medio", comienzan a explicar en el vídeo.

Según cuentan, el facultativo les recriminó la tardanza en acudir al centro de salud. Ellos, un tanto sorprendidos, cuentan que al ser estadounidenses tienen "esta mentalidad de que no vamos al médico a menos que ya no tengamos más remedio".





El profesional que les atendió, de malos modos, les quiso recordar que están en España. Esta pareja, inmediatamente después, respondía que les estaba costando un tiempo adaptarse al fácil acceso a la sanidad pública.

"Todavía luchamos para ir al médico, incluso teniendo la increíble atención médica que tienen aquí".

Además, explican el motivo por la que les pasa eso: "Creo que para mí es muy difícil ir al médico porque cuando vivíamos en Estados Unidos era siempre tan caro y siempre había una factura increíble sorpresa. Incluso con seguro, a veces tienes un copago".

Concluyen su historia indicando que les hicieron "una radiografía de tórax para asegurarse de que no teníamos otro problema y mientras nos las hacían solo pensábamos: ¿Cuánto nos costaría esto en Estados Unidos?".

Los comentarios son, cuanto menos, variados. "Tengo un amigo americano, le operaron de una hernia y alucinó al ver que no pagó nada. Me dijo que en Estados Unidos le hubieran cobrado 3.000 euros", escribe un usuario de TikTok.

Mientras, otra cuenta que tuvo una au pair americana y "se moría del dolor. Creía que tenía apendicitis. Y ella no quería ir. Me decía...¡y si me operan! Yo le decía: pues te meten en el quirófano. Le tuve que gritar y nos fuimos a urgencias y la operaron de apendicitis. Me decía. ¿Y quién lo va a pagar? Y yo le decía: todos los españoles con sus impuestos".

Más comentarios curiosos: "Yo no voy al médico a no ser que estoy que me muero. Con las listas de espera que hay ya busco cómo curarme cualquier catarro o algo leve", "En España vamos al médico cuando nos ponemos malos y consideramos que no vamos a mejorar solos, yo voy enseguida" o "Sois tan riquiños los dos, trasmitís alegría siempre".

Lo que se encontró una estadounidense al viajar a Valencia por Navidad en plena calle

Danielle Grobman es otra chica de EE.UU que todavía presencia cosas de nuestro país que le chocan.

En uno de sus vídeos, contó que paseaba por Valencia y lo que le sorprendió es que había un detalle en las calles que le llamaba mucho la atención.





"Estoy en Valencia y es 25 de diciembre. Algo para lo que no estaba preparada es que Valencia fuera una ciudad fantasma", decía esta joven estadounidense a través de un vídeo que acumula más de 40.000 visualizaciones.





Proseguía su discurso indicando que tiene recuerdos de "despertar en Estados Unidos el día 25 de diciembre y ver que todo el mundo ya estaba despierto. Son las 8:54 de la mañana y esto es un pueblo fantasma".

Concluye diciendo que la vida en esa ciudad tan icónica de España empezaba a verse a las 12:21 horas.