Un estadounidense se hace un tatuaje sobre España y se queda en shock por esta amenaza: "Pistola"

Larry Shy es un joven estadounidense que adora España y así lo refleja en sus redes sociales.En los últimos días, Shy no ha dejado de publicar vídeos y fotos en su cuenta de X (anteriormente Twitter) recorriendo distintas ciudades del norte de España durante su peregrinación hasta Santiago de Compostela.

El joven tiene multitud de tatuajes, entre ellos una bandera de España y un escudo con un toro dentro, dos símbolos que no han gustado a todos los usuarios y por los que ha llegado a recibir amenazas. Shy ha querido denunciar este hecho y ha dejado claro que no se va a quitar dichos tatuajes.

"Alguien me amenazó en Twitter. Incluso mostró una foto del arma. Eso en mi país es un delito. Déjame decirte que si vives tu vida basando tus valores en la política, no estás viviendo tu vida; tu vida es la de ellos", comienza explicando en una publicación, junto a dos fotografías en las que se pueden ver los tatuajes.





"Nunca dejaré de apoyar a aquellos que aman a España y quieren mostrar la bandera o sus colores. La bandera NO es un símbolo político. Es un deber patriótico. No soy el tipo al que hay que acosar. Me he tatuado la bandera de España en el brazo y en la pierna, no se va a quitar, yo tampoco", sentencia.

Una americana prueba el queso cheddar en España y esta es su reacción

Más allá de los símbolos, en las redes de este estadounidense está muy presente la gastronomía española que cautiva a la mayoría de extranjeros que visitan nuestro país. Es habitual encontrar vídeos en redes sociales de personas comentando algún plato de la cocina española.

Hace unas semanas, una joven llamada raquelannee publicaba un vídeo en TikTok probando comida que había comprado en Mercadona y se hacía viral en tan solo unas horas. En concreto, en dichas imágenes prueba un queso cheddar, que ella ha comido antes en su país natal, por lo que quiere comprobar si en España es igual.

Raquel explica que le cuesta mucho encontrar uno de esta variedad que le guste aquí en España y en este caso esta opción le ha costado tan solo 3 euros y va a ver "qué tal" está. Antes de abrir el envoltorio indica en el vídeo que "pone que es queso cheddar curado, que suelen ser más ricos".





Cuando llega el momento de sacarlo del envase, y antes de probarlo, ha sacado una barra de pan ("pancito", como afirma en el vídeo) indicando que la parte del pico es la mejor parte del pan en su opinión. Finalmente, se decide a probarlo y queda realmente sorprendida: "Está buenísimo, me ha sorprendido, un 10".

No es el único vídeo que ha compartido esta joven en relación con España. En primer lugar, habla en castellano en la mayoría de sus vídeos, por lo que su contenido va dirigido a españoles. Además, en su descripción tiene puesta la frase "la que se enamoró de España".

Otro de sus vídeos que acumulan más reproducciones es uno en tono de humor en el que se puede leer: "cuando no eres de España y llega el momento de pedir el postre". De fondo, se escucha a un camarero recitando multitud de platos dulces a una velocidad bastante rápida, mientras se ve la cara de la joven con una expresión de no estar entendiendo nada.