Este es el ingrediente fundamental del queso del que se puede prescindir

Es uno de los alimentos más presentes en cualquier hogar español que se precie. Está en muchísimos platos y tiene mucha versatilidad: puede usarse como aperitivo o incluirse, por ejemplo, en una crema de verduras. Este producto es el queso.

Se trata de un producto que tiene muchísimas variedades y que se utiliza de formas muy diversas según el país en el que se disfrute. En nuestro país, los ganaderos (fundamentales en la producción de quesos y más productos lácteos) han advertido de la situación que les venía por delante. El problema es la sequía. Pese a la llegada de las esperadas lluvias, en Jaén se encuentra en peligro la ganadería trashumante. ¿Quieres conocer más detalles? No te lo pierdas en el audio disponible a continuación.

Audio





Como se ha mencionado anteriormente, los ganaderos se encargan de producir, entre otros productos, el queso. ¿Sabías que este manjar puede hacerse sin leche?

Edgar Mariano es ingeniero agroindustrial de la Universidad de Guadalajaray ha explicado qué es exactamente un queso análogo. Se trata de un producto que sustituye uno o varios componentes de la leche por otros que tienen origen vegetal.

Es una emulsión de grasa en agua donde se emplean proteínas como estabilizantes. En cuanto a sabor, aroma y textura se refiere, tienen características muy similares. Lo mismo ocurre con el proceso de fabricación.

Además, también tiene múltiples ventajas que le convierten en un gran competidor respecto al queso común.

No depende de la producción de la leche fresca, tiene una calidad destacada y no requiere de procesos de maduración. Pero tiene una desventaja y es que no puede competir con los nutrientes de un queso natural (que contiene un gran aporte de vitaminas, minerales, grasa o carbohidratos).

Esta premisa la mantiene Marco Fernández, de la Universidad Europea de Madrid. También añade, sobre este tipo de quesos sin leche (que tienen su público) que ocasionan un impacto ambiental porque su producción requiere de grandes cantidades de energía y agua, lo que aumenta su huella de carbono. Otro aspecto a tener en cuenta son las limitaciones culinarias que genera.

La ganadería como forma de vida: así vive un ganadero de 23 años de Castilla y León

Un equipo de COPE.es tuvo la oportunidad de descubrir la historia de un joven ganadero de 23 años, que ha reaccionó a las polémicas declaraciones de Garzón.

El ministro de Consumo aseguró que las granjas de gran tamaño "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados". Por este motivo, este ganadero explicó para COPE los problemas con los que se encuentran en su sector y que vive día a día en su trabajo: ""No necesitamos ninguna ayuda, solo que los precios sean los que deberían".