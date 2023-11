4 españoles alucinan con el precio de cuatro bebidas en la plaza de San Marcos de Venecia: "¿Eso es legal?"

En vacaciones los gastos suben, pues se juntan viajes, planes, comidas, cenas... y nuestro bolsillo sufre más de lo normal. Pasar días fuera de casa puede ser muy enriquecedor, pero lo cierto es que hay que estar preparado para hacer una inversión más alta de lo normal. Y esto es lo que le ha pasado a cuatro españoles de vacaciones en Venecia. Han dado a conocer su caso a través de TikTok, donde aseguran que van a deshacer "el mito de que en Venecia, en la plaza de San Marcos, te clavan al sentarte en una mesa, con música en vivo, a tomarte una cerveza o un Aperol Spritz. Vamos a comprobarlo".

Sorpresa para estos españoles al ver la cuenta: "Esto es lo que vais a cenar hoy"

Los cuatro turistas españoles toman algo en el Café Floriano, en plena plaza de San Marcos; un establecimiento que data del siglo XVIII y con música en vivo. Nada más tomar asiento, los turistas bromean señalando "la cuenta de los que han pagado antes". No se sabe exactamente cuál fue el importe, pero preguntan: "¿Seguro? ¿Nos vamos a quedar?".

La siguiente sorpresa llega al mirar la carta: "Agüita del grifo, diez pavos", se ríe otra.





Finalmente, los españoles piden tres cervezas y una Coca-Cola. Las bebidas van acompañadas de cuatro pequeños boles de patatas fritas, nachos, palitos salados de galletas y unas aceitunas. Una vez en la mesa, ya no que más que bromear: "Esto es lo que vais a cenar hoy. Por 18 euros la cerveza, esto es lo que vais a cenar hoy", ríe una de las españolas.

Finalmente, optan por hacer una porra: "¿Tú cuánto crees que es?". Desde los 72,70 hasta los 70 euros. Finalmente, tras pedir la cuenta, ya no les queda más que reírse ante la situación: "70 euros sin propina".

"Hemos roto el mito de que sentarse en la terraza de plaza de San Marcos es una clavada", bromean. "Por solo 70 euros te tomas tres cervezas, una Coca-Cola y cuatro aceitunas".





"Yo pago 70 euros por cuatro bebidas y me tienen que poner a Mozart tocando el piano allí", comenta un usuario de la red social. Otros, no obstante, terminan bromeando: "¿16 euros una Coca Cola? Cuando las vea en el súper prometo que no me quejaré del precio". Otros se preguntan hasta qué punto puede hacerse: "¿Y eso es legal? Porque en España según Consumo hay unas tablas".

La desorbitada cuenta de un bar de Marbella con la que palidecen hasta los camareros

A veces no es ni siquiera necesario salir de nuestras fronteras para encontrarnos con precios desorbitados en las cuentas de bares y restaurantes. Este caso lo conocimos hace algunas semanas gracias a la plataforma de reseñas TripAdvisor.

"Un atraco en Marbella", "atraco en las bebidas", "robo a mano armada" o "a Chicote le da un infarto" son solo algunos de los muchos comentarios negativos que recibió este el local en cuestión. Hablamos de la Pesquería del Faro, en Marbella, y de la cuenta de un cliente, quien no podía creer lo que tuvo que pagar por tres simples productos.

Este cliente en cuestión pidió un zumo de piña, una copa de tinto de verano y una copa de vino de Marqués de Toledo. El total de sus consumiciones era de 15 euros. Ahora bien, el zumo tenía un coste de cuatro, seis euros el tinto y cinco la copa de vino. Lo sorprendente aquí, y lo que más indignó a este cliente, es que la botella cuesta en torno a 4,50 euros, incluso más barato que la copa que le sirvieron.

De hecho, y según recoge el 'Huffington Post', incluso los empleados son conscientes del elevado precio del restaurante: "Se lo hemos dicho al jefe, pero...", recoge dicho medio.