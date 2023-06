Un enfermero advierte sobre los hábitos que desarrollan los que practican Crossfit: "Preocupante"

El Crossfit se ha convertido en una práctica muy conocida. Tal y como apunta el enfermero Benjamín Gaya-Sancho en un artículo, son muchas las personas interesadas en este deporte que desafía los límites.

No obstante, conlleva unos riesgos si no se practica adecuadamente. El más común es que origina muchas lesiones, similares a las ocasionadas en deportes como el fútbol o rugby. Las personas que incluyen este hábito deportivo en su día a día, y según un último estudio, tienden a tomar suplementos (como la creatina) o a seguir ciertos tipos de dieta que no están aconsejadas para todo tipo de personas.

Lo más preocupante, recuerda este experto, es que en muchas ocasiones se recurre demasiado a internet sin recurrir a especialistas que den las recomendaciones pertinentes personalizadas a cada caso.

Pero no todo van a ser contraindicaciones. También hay que recordar los beneficios. La práctica habitual del Crossfit incrementa la resistencia muscular, la fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la movilidad de las articulaciones. Todo ello nos permitirá gozar de un metabolismo que funciona mejor y que gasta menos energía.

Más allá de los beneficios para la salud, indica este experto que el Crossfit "también promueve el sentido de comunidad y compañerismo. Los entrenamientos se hacen en grupo, lo que fomenta la colaboración y crea un buen ambiente".

Por tanto, existen motivos para recomendar su práctica. Con un asesoramiento adecuado, y una combinación con una dieta saludable, mejora la salud física y mental.

I-Min Lee, profesora de Medicina y Epidemiología, expone que el deporte más adecuado para mantenerte en forma es la natación; y todo por diferentes motivos. Los más destacados son el impacto casi nulo de las articulaciones, que permite que personas de todo tipo de complexiones puedan llevarla a cabo.

También explica que promueve la salud cardíaca y a la hora de prevenir las enfermedades cerebrales. Además, como cualquier actividad física que suponga poner en movimiento la musculatura, se segregarán altas dosis de endorfinas, resultando muy adecuado para reducir el estrés y combatir la depresión.

Descubre aquí cómo practicar deporte en verano sin que tu salud peligre

Bruno Ferreiro es entrenador personal y ha contado a COPE cuáles son los mejores momentos para hacer deporte en verano: “Tenemos que tratar de evitar las temperaturas más altas. Simplemente, se trata de evitar las horas con mayores temperaturas: si podemos hacer deporte a primera hora de la mañana, mejor que hacer deporte a mediodía".

Igual también ocurre con los espacios, indica Ferreiro que "si hace mucho calor es mejor realizar deporte en instalaciones con buena climatización”. Elegir las mejores horas para practicar deporte en verano es crucial. Pero también debemos adoptar otras medidas como mantenernos hidratados y usar un buen protector solar para un mejor desarrollo de la actividad deportiva". Tienes más información en el audio disponible a continuación.

El deporte consigue grandes beneficios que hay que combinar con una buena alimentación. En época estival hay multitud de alimentos que nos ayudarán a mantenernos sanos, y además algunos de estos alimentos nos aportan multitud de beneficios. La ingesta de algunas frutas de verano tras hacer deporte, como la sandía y el melón, nos ayuda a mantenernos hidratados por su alto contenido en agua.