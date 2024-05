Seamos sinceros, no hay nada más duro que las despedidas. Siempre, aunque sean por poco tiempo, son amargas, porque implica tener que decir adiós a algo, o alguien, que ha sido cercano e importante para ti. Cuesta hacerlo, y mucho, por lo que normalmente, justo después de despedirnos, nos aferramos a los recuerdos con esa persona.

Paseamos por nuestra mente y pensamos en aquellos momentos que pasamos y que nos hicieron felices con esas personas. De hecho, incluso muchas veces, si somos nosotros los que nos vamos, les dejamos algún recuerdo de despedida para que lo tengan siempre con ellos y, así, nuestra presencia, de algún modo, sea tangible.





Ya sea un recuerdo personal nuestro, una pulsera, una prenda de ropa o, lo más común, una nota o carta de despedida. Es, al menos, lo que ha hecho esta alumna de bachiller de un instituto de Mallorca.

Ahora que termina el colegio, ha querido acordarse de uno de los profesores que mejor se lo ha hecho pasar durante este curso. Y es que, cuando un profesor te enseña tanto, te hace sentir amor por una asignatura en concreto y te hace tener ganas de aprender, es bueno reconocérselo.

La nota emocionante de despedida

Él se llama Luis, es profesor de Geología en el instituto, y, por lo que intuimos, siente un gran amor por sus alumnos y por la pedagogía. Tanto, que ha decidido colgar en sus redes sociales la preciosa carta de despedida de una de sus alumnas al acabar el bachillerato, después de pasar por su asignatura.

"Cuando empiezas a corregir el último examen de Geología de 2º de Bachillerato y te encuentras sorpresas como esta, te das cuenta de que nuestra profesión, a pesar de tantas dificultades, es la mejor del mundo" decía Luis en sus redes sociales, para, a continuación, enseñar la nota que le había dejado su alumna.

"Gracias por estos maravillosos tres años que me has proporcionado, eres el mejor que he tenido" comenzaba escribiéndole.

Quan comences a corregir el darrer examen de Geologia de 2n de Batxillerat i et trobes sorpreses com aquesta, te n'adones de que la nostra profesió, a pesar de tantes dificultats, és la millor del món. pic.twitter.com/LPfFtFhMWi — Luis_M.Señor (@Montparnase19) May 14, 2024

"Ha sido un gusto estar en tus clases, y cogerte todo este cariño. No te olvidaré cuando sea ganadora de Crossfit, no te preocupes, que seguiré en contacto contigo. Un fuerte abrazo y gracias, de todo corazón" expresaba.

Por supuesto, las reacciones de otros usuarios de las redes sociales no se hacía esperar y le daban la enhorabuena a ese profesor por educar tan bien a sus alumnos, ayudarles, y estar presente en su vida. Porque, si para despedirte te dedican esas palabras, es que has hecho algo bien en toda tu carrera.

¡Nuestra más sincera enhorabuena!

Una profesora de Cataluña se muda a Alemania y no da crédito con lo que hacen sus alumnos al llegar

Muchas veces hemos escuchado eso de "Spain is different", y, verdaderamente, termina por serlo.

Por eso, son muchas las personas que, una vez que han salido de España, cuentan su experiencia en su nuevo país a través de redes sociales. Y es lo que le ha pasado a esta joven española, Hana, que, como profesora, ha decidido mudarse a Alemania. Ha contado entonces cómo han sido sus primeras clases, con las que ha alucinado.

Y es que fue a una clase de presentación, y no dio crédito a lo "maleducados" que eran los niños cuando ella se presentó como su nueva profesora.





"Estuve aquí el primer día y vi que eran todos muy maleducados. He pensado, ilusa, ponte mona, que te vean mona y no quieran maltratarte, pero qué ilusa... Creo que con esto no voy a poder, y mira que he dado clases en España con niños maleantes, que dices tú... Pero es que de pequeños los alemanes, ven y dales un par de clases" sentenciaba.

De momento, los comentarios no se han hecho esperar.