Un instituto de Mallorca recibe al conseller con pancartas contra la libre elección de lengua

El tema lingüístico sigue generando tensión en Baleares, se ha visto de nuevo durante la visita del conseller de educación, Antoni Vera, a un instituto de Inca. Vera ha sido recibido a su llegada al IES Pau Casesnoves de Inca con camisetas verdes y con pancartas en contra del plan de libre elección de lengua que se pondrá en marcha el proximo curso, en virtud del acuerdo de gobierno con VOX.

VOX denuncia que se trata de un nuevo caso de adoctrinamiento y reclama a la conselleria que "ordene a la directora del centro el fin de esta actividad porque los docentes están para enseñar y no para adoctrinar". Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado que "en tema de lengua no hay ningún motivo para la alarma ni para ponerse ninguna camiseta porque ha insistido en que no hay ni habrá segregación por lengua".

Prohens dice ser "una gran defensora de la libertad individual, incluso de ponerse una camiseta cuando no hay nada detrás". "No hay ni habrá segregación por lengua; no se rompen los consensos de los últimos años porque no se modifica ni la ley de educación, ni la de normalización lingüística, ni el decreto de mínimos", ha reiterado la presidenta.









Prohens considera que quien se pone la camiseta lo que pide es que no haya segregación "y no la habrá"; que no se rompan los consensos "y no se romperán", y que se respete la autonomía de los centros y la libertad de los equipos directivos, "y el plan piloto es voluntario".

La diputada de Vox, Manuela Cañadas, califica de ‘inaceptables e inadmisibles’ los hechos en el IES Pau Casesnoves de Inca, por ‘resucitar’ las ‘camisetas verdes’ ante los alumnos.





Proyecto de libre elección de lengua en Baleares

El acuerdo cerrado por PP y VOX prevé la elección de primera lengua en primera enseñanza en todos los centros educativos, de acuerdo a la normativa vigente, en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria a partir del curso escolar 2024/2025 en los centros en los que sea posible, y su extensión durante toda la legislatura al resto de centros, siempre respetando la autonomía de centro y sin comportar segregación por razón de lengua.

Para el resto de etapas educativas, los centros podrán acogerse voluntariamente a un plan piloto para ofrecer a las familias la elección de primera lengua de enseñanza en las materias no lingüísticas del ámbito científico y social, a través de diferentes medidas organizativas y pedagógicas (dentro del grupo-clase, desdoblamientos o agrupaciones flexibles). De igual manera, se respetará la autonomía de centro y no comportará segregación por razón de lengua.





La aplicación de este plan voluntario será el curso 2024/2025 para Infantil y Primaria y 2025/2026 para Secundaria. Se estudiará la viabilidad de incluir posteriormente las etapas de Bachillerato y Formación Profesional.