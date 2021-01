Echan a Bruce Willis de una farmacia al negarse a llevar mascarilla

Bruce Willis se ha convertido en el blanco de las críticas por no respetar las medidas de seguridad contra el coronavirus. El actor ha sido expulsado de una tienda tras negarse a pedir mascarilla y, tras revelarse esta información, ha pedido perdón públicamente.

Según Page Six, el intérprete entró en una farmacia de Los Ángeles sin mascarilla, algo que molestó al resto de clientes. Tal como relata la publicación, se negó a cubrirse nariz y boca "a pesar de llevar un pañuelo en el cuello que podría haberse subido fácilmente".

Un empleado pidió a la estrella de Jungla de cristal que abandonara el establecimiento, donde Willis fue fotografiada. El protagonista finalmente abandonó el lugar sin hacer sus compras.

Bruce Willis was asked to leave pharmacy for 'refusing' to wear a mask so he left without making a purchase. Willis is no superhero and could Die Hard if he gets COVID. pic.twitter.com/iYZXh7YcqQ