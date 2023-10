El dueño de una pastelería de Granada se hace viral por cómo responde a una reseña: "No lo vamos a consentir"

Los bares son los lugares más frecuentados, ya que en estos podemos pasar tiempo con nuestros compañeros de trabajo, amigos e incluso con la familia. Durante este verano, (estación a la que mañana decimos adiós), hemos comprobado que no solo acudimos a los bares para pasar tiempo, sino que además realizamos reseñas sobre el restaurante o bar.

Como resultado, las reseñas se han convertido en las protagonistas de las redes sociales, ya que los clientes también dejan constancia de sus malas experiencias en Google. No obstante, muchas veces los comentarios negativos van más allá del propio servicio y son incluso faltas de respeto, no solo hacia el servicio sino también hacia los trabajadores.

El dueño de una pastelería de Granada se hace viral por cómo responde a una reseña

Este caso ha ocurrido en la Pastelería y Heladería Bellavista, en Granada, y gracias a la cuenta de X @SoyCamarero, hemos podido conocer la aplaudida y elegante respuesta del propietario del local tras recibir una reseña negativa en la que hacía alusión directamente, y de forma despectiva, a las trabajadoras del negocio.

"No es la primera vez que pasa. El sitio no es malo, pero las empleadas no valen para nada", comienza la reseña. "Después de 40 minutos para recibir mi pedido estando vacío el local... eso sí. Lo de tener a las trabajadoras bien embutidas en sus mallas elásticas marcando mercancía, eso sí que lo llevan a rajatabla", añade el usuario.

No satisfecho con lo dicho hasta ahora, agrega: "A lo mejor para los pueblerinos eso les funcione, pero yo voy a desayunar, no a que me tomen el pelo. Ahora la atención al cliente va por detrás de los continuos cuchicheos entre las camareras y, para colmo, a la hora de irme deprisa, me traen el pedido y me lo cobran", concluye.





Así las cosas, el propietario de la pastelería quiso salir en defensa de sus trabajadores y lo hizo de forma contundente: "Decir que su comentario es desagradable es quedarse corto", comienza el dueño.

"Que comente el mal o buen servicio de nuestro negocio es respetable, pero no vamos a consentir que falte el respeto a nuestras empleadas, aunque hablarle de respeto a alguien que hace el tipo de comentarios machistas, desagradables y vomitivos ya es hablar mucho".

Seguidamente, agrega: "Me gustaría que si tiene alguna otra crítica que hacer se ponga directamente en contacto con nosotros para poder hablarlo en persona y también le agradecería que no volviera a nuestro establecimiento, ya que el servicio que prestamos (que es desayunos y meriendas) no es de su agrado", concluye.





Una respuesta que ha sido aplaudida en redes sociales. Unos han pedido publicar "el nombre de quién hace esas reseñas". Otros, por su parte, hablan de la "educación" del dueño a la hora de responder a este tipo de comentarios: "Me gusta mucho esa respuesta. Por desgracia, el tener que contestar con educación a pesar de que te hablen mal está a la orden del día en la hostelería. Qué gusto da rebajarse un poco al nivel desagradable de algunos seres. Bravo, porque además ha sido con educación", agrega otro usuario.





Otro asegura que "no todo el mundo vale para todos los trabajos, ni todo el mundo vale como cliente". Finalmente, una usuaria escribe: "Se supone que fue a desayunar, no mirar como van las trabajadoras para después ir con esa falta de respeto".





