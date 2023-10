El dueño de un bar de Chiclana no se corta y sentencia a un cliente con su respuesta: "Malas formas"

Es uno de los sectores que más sufre la precariedad laboral: la hostelería. En muchas ocasiones, los empleados denuncian horas interminables de trabajo y un mal sueldo. No obstante, en este caso todo viene por una mala reseña que publicó el cliente de un bar de Chiclana en internet.

Las capturas de pantalla de la opinión del servicio en este establecimiento por parte de un cliente, lo ha publicado la cuenta de X, anteriormente Twitter, llamada Soy Camarero.





En dicha reseña, puede leerse lo siguiente: “Dos horas para una paella y un entrecot. Reclamamos y nos pusieron la excusa de que a partir de las 15:00 horas no hacían reservas, y llegamos quince minutos después”.

Proseguía explicando que "no merece la pena, solo se salva una camarera que se llama Inés, por lo demás 0% recomendado. Falta de cocineros, tardaron demasiado".

Esta opinión, en poco tiempo, obtuvo respuesta por parte del dueño del local andaluz. "Le advertimos que, con lo de la hora, no nos estábamos excusando, se usaron precisamente estas mismas palabras. Aun así, no tuvo en cuenta que le hicimos el favor de buscarle una mesa a las 15:20 horas, cuando no tenía reserva, debido a su alta insistencia en comer allí y cerrando cocina a las 15:30 horas".





Además, el dueño del bar corrigió al cliente en cuanto a la acusación de haber tardado en servirles la paella que habían pedido. "Como en repetidísimas ocasiones se le repitió, se hace desde cero, lo cual quiere decir que sí, tarda como en la mayoría de restaurantes. Pero no dos horas, como señala, entiendo que producto de su enfado, sino 45 minutos".

"La encargada pidió educadamente a su hijo que se saliera de uno de nuestros esteros", podía leerse en la respuesta

Sobre el trato que supuestamente recibieron por parte de las encargadas, argumenta que ellas tuvieron que "soportar que vosotros, de malas formas, recalcarais lo que ellas ya sabían; que llevaban un buen rato esperando que saliera la paella".

Y por si fuera poco, el dueño también recordó un suceso que el cliente no ha incluido en su reseña.

"La encargada pidió educadamente a su hijo que se saliera de uno de nuestros esteros, en el cual entró y está completamente prohibido el baño, ya que es una zona donde se cría el pescado”, argumenta. De este modo, concluye la respuesta del dueño del local.

Un bar de Segovia también se hizo viral por lo que cobran por los vasos de agua que sirven: "Lleva mucho trabajo"

En 'Herrera en COPE' dimos voz a lo ocurrido en un bar de Segovia. Este establecimiento se hizo viral por cobrar 4,5 euros a los clientes por servir un vaso de agua del grifo. Como consecuencia, Facua lo ha denunciado ante las autoridades públicas. Escucha aquí el instante en el que hablamos sobre ello.

Una reclamación que fue tramitada por Turismo de la Junta de Castilla y León. Y, dado el revuelo, el propietario del local no ha dudado en pronunciarse.



"Servicio de agua del grifo (por persona), el agua se lo regalamos", se puede leer en la carta del establecimiento tras señalar que el coste es de 4,5 euros. "Eso lleva mucho trabajo, ¿y yo por qué tengo que regalar ese trabajo?", justificaba el propietario.

Esta noticia dio tanto que hablar que llegó hasta ‘Herrera en COPE’. “Vaso de agua por 4,50. El restaurante que cobra 4,50 euros por servir un agua de grifo”, relató Alberto Herrera. “La Olma de Pedraza. Si quieres puede beber agua del grifo del baño, que eso es gratis. Pero que el camarero te lo tiene que cobrar por llevártelo a la mesa”, aclaró.

Aunque todos los colaboradores se mostraron muy sorprendidos con esta medida, remarcan que “hay gente que debe entender que estás ocupando una mesa y un servicio”. “Cuando un bar tiene x mesas, eso supone una productividad importante. Si tardas hora y media en tomarte una coca cola o un vaso de agua…”, señaló Herrera.