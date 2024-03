La drástica decisión que toma un hombre de 91 años con sus nietos tras su muerte: está en el testamento

Perder a alguien, y más si se trata de un ser querido, es de las peores cosas que puede sucedernos a cualquiera de nosotros. Si bien el final acaba siendo inevitable, nunca es fácil decir adiós a alguien que ha marcado nuestra vida o que nos ha acompañado en todos y cada uno de nuestros pasos.

No obstante, hay familias que no están todo lo unidas que deberían. Esto ocurrió en el año 2020 en Reino Unido. Una historia que hemos podido conocer gracias a varios medios británicos, entre ellos el 'Daily Mail' o 'The Mirror'.





La drástica decisión que toma un hombre de 91 años con sus nietos tras su muerte

Su nombre era Frederick Ward, un antiguo exsoldado que acabó provocando una diputa familiar después de fallecer a los 91 años, especialmente después de que a los familiares les llegaran todos los problemas legales a raíz de su enorme herencia.

Y es que, en muchos casos, las herencias y los testamentos suelen ser fruto de polémica entre todos los beneficiarios. Y prueba de ello es Ward, quien había amasado una enorme fortuna a lo largo de su vida. El exsoldado contaba con un piso valorado en unas 450.000 libras (unos 526.000 euros), además de 500.000 libras (unos 585.000 euros) en sus cuentas.

No obstante, el hombre decidió que ninguna de sus nietas disfrutaría, en ningún caso, de nada de su patrimonio ni de su dinero. ¿El motivo? Estaba "decepcionado" con todas ellas porque "no le visitaban a menudo".





Por ello, este hombre dividió toda su fortuna entre sus hijos Terry Ward y Susan Wiltshire. Las cinco hijas de su hijo fallecido, sus nietas, recibieron tan solo 50 libras, unos 58 euros, a cada una de ellas.

El hombre había estado ingresado en varias ocasiones por problemas pulmonares, pero ninguna de ellas fue a visitarle durante su estancia en el hospital. Cuando sus cinco nietas, las hermanas Carol Gowing, Angela St. Marseille, Amanda Higginbotham, Crhistine Ward y Janet Pett, decidieron interponer una demanda.

El juez desestimó los recursos de las cinco nietas

No obstante, el juez de Tribunal Superior, Master James Brightwell, aseguró que el anciano "era totalmente racional, así como su decisión para repartir de esa forma la herencia en su testamento de 2018. Entendía que la herencia no se hubiera repartido de forma equitativa porque las nietas habían "tenido un contacto muy limitado" y el hombre estaba profundamente "decepcionado con ellas".

"Cuando el hijo de un testador ha fallecido antes que él, debe dejar una parte igual de su residuo a la descendencia de ese hijo", aseguró entonces el magistrado. Así, y ya que el padre de sus cinco nietas, Fred Jr., hubiera fallecido antes que él, el hijo era quien debía recibir esa parte de la herencia.

"Difícilmente se puede decir que la decisión de no hacerlo y dividir el resto y, por tanto, la mayor parte del patrimonio entre sus hijos supervivientes, sea una disposición que ningún testador razonable podría tomar", agregó.





Pese a la sentencia del Tribunal, las hermanas no se quedaron satisfechas con esta decisión. Aseguraron que el testamento era "inválido" y que sus dos tíos habían "influido indebidamente" en su abuelo para que cambiara el testamento y les diera parte de su patrimonio.

Pese a ello, el juez acabó desestimando todos sus recursos porque alegó que no existían indicios de que la decisión del hombre se hubiera hecho "bajo coacción". Aseguró que las pruebas no le convencían. Es más, no tenía ningún tipo de duda de la voluntad del hombre fallecido.

Así, por lo tanto, estas cinco nietas tan solo recibieron, pese a las quejas y los recursos presentados (todo desestimados), sobres con 58 euros para cada una de ellas, de una fortuna de 526.000 euros.