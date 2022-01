Diez trucos que te ayudarán a mejorar las notas de nuestros hijos

Cuando los estudiantes sacan malas notas, es importante ir más allá e indagar en el por qué. Las presiones, las exigencias y los reproches ejercen presión y alejan del verdadero problema. Además, se crea una situación antinatural y negativa ante el proceso de aprendizaje. Entonces, cómo debemos actuar ante unos malos resultados. Toma nota de los consejos Nanas & Co:

Apostar por una comunicación afectiva: Escuchar de manera activa. Ir más allá de lo que los niños o jóvenes dicen y centrarse en lo que sienten. Es muy probable que también estén frustrados y decepcionados con los resultados. También, hay que evitar posibles comparaciones de calificaciones entre hermanos o amigos; esto afecta a su autoestima y puede perjudicar las relaciones fraternales o de amistad.

No es una tragedia. Ante unas malas notas, hay que dejar de lado actitudes excesivamente dramáticas. El mundo no se acaba por un suspenso. Es fundamental no hacerles creer que han fracasado o que no sirven para los estudios. Lo que necesitan es ánimo y motivación para arreglar ese mal resultado.

Indagar en las causas. Es conveniente preguntar a los niños por qué creen que han obtenido esas notas. De esta forma, el niño reflexionará sobre los motivos detrás de esas calificaciones bajas y será más fácil ponerles solución. No será lo mismo un mal resultado por la falta de esfuerzo o estudio, que un bloqueo generado por los nervios el día del examen. Es fundamental la comunicación con nuestros hijos, dejarles hablar y escuchar sus razones. Deben ser ellos mismos los que entiendan que el estudio está vinculado al aprendizaje y que debe satisfacerles principalmente a ellos mismos.

Mostrar empatía. Ante un mal resultado escolar, hay que tratar de dar apoyo. En caso contrario nuestros hijos pueden, por ejemplo, desarrollar miedo a los exámenes.

Estimular su motivación e interés por el estudio. Los padres ayudar a que los niños muestren más motivación con diferentes actividades. El objetivo debe ser que los niños y jóvenes tengan más ganas de seguir estudiando o de seguir esforzándose para mejorar en la siguiente evaluación o curso.

Establecer juntos un plan de estudio. Este plan de estudios debe ser realista, hay que concretar objetivos no demasiado ambiciosos. De esa forma, serán alcanzables y ellos verán que van consiguiendo pequeñas metas.

No utilizar las notas para premiarlos o castigarlos. Los expertos aseguran que elogiar, alabar, aplaudir y felicitar a los niños cada vez que mejoran sus resultados, es positivo para su trayectoria; pero nunca se deben comprar esos resultados con regalos porque su trabajo es precisamente ese. Al igual que tampoco es aconsejable castigarlos ante un suspenso, porque asociarán un concepto negativo al esfuerzo.

Reunirse con el profesorado. Es fundamental generar una buena comunicación entre la familia y la escuela para trabajar en común por el bienestar del niño. Mantenerte en contacto con sus profesores te permitirá conocer mucho mejor a tu hijo, y serás capaz de apoyarle de forma más efectiva.

Analizad vuestras propias exigencias. Muchos padres esperan que su hijo siga su camino en el mundo laboral o bien, cumpla con los sueños inalcanzados. Inevitablemente, con este se ejerce una enorme presión y chantaje emocional que pueden bloquear al niño para que exprese y conecte con sus verdaderos intereses.

Estar presentes todo el tiempo. Muchos padres, absorbidos por el vertiginoso ritmo de la rutina, están muy ausentes en el día a día de los niños, especialmente, los adolescentes. Para acompañar el proceso de aprendizaje continuo de los niños, se necesita continuidad y presencia en el día a día.





































