La DGT cambia una de las señales más reconocidas por los conductores: en tan sólo unos días

Este 2023, la DGT ha actualizado el Reglamento General de Circulación. Con este cambio, también se producirán cambios en los próximos días de determinadas señales que conviene que sepas antes de ponerte al volante.

El objetivo de todas estas modificaciones, es el de adaptación a los nuevos tiempos con la aparición de nuevos medios de transporte. Es el caso, por ejemplo, de los denominados Vehículos de Movilidad Personal. También se ha puesto en marcha para reforzar la seguridad vial.

Entre las nuevas señales destaca la P-21, que informa del peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños. Ahora, se ha cambiado el orden de las personas y es la figura femenina la que va delante y lleva de la mano a la figura masculina.





Por otro lado, nos centramos en la P-33. También triangular, con el borde rojo y el interior blanco, es un indicador de visibilidad reducida y va a servir para advertir a los conductores de un tramo donde la conducción es más compleja. En concreto, avisa de la falta de visibilidad por distintos fenómenos meteorológicos, como puede ser niebla, lluvia o nieve, o incluso humo.





Otra de las señales que ha sufrido cambios y seguro que conoces es el STOP. Principalmente, lo que ha cambiado es la tipografía. Desde la Dirección General de Tráfico aseguraron que esto permitirá que la señal sea más visible y mejore su legibilidad. Esta modificación llega después de casi dos décadas. De esta forma, una de las señales más reconocidas adquiere nueva cara. Aunque, pese a ese cambio, su utilidad y objetivo para los conductores no ha variado.

“Si pierdo capacidades, dejaré de conducir”

Una de las conductoras que debería estar al tanto de la actualización de las señales es Joana, una veterana que lleva muchísimos años al volante. Ha contado su historia en COPE Cataluña. No te pierdas su relato en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





A sus 69 años, Joana explica que en esos momentos “no noto ninguna diferencia en la conducción a como conducía antes, aunque sí que he bajado la velocidad por prudencia” y le gustaría que le “durará mucho tiempo la capacidad para poder conducir muchos años”. Aún así, tiene claro que “si me doy cuenta de que mis capacidades para conducir se han acabado y no conduzco bien o puedo poner en peligro mi vida o la vida de los demás, seguro que dejaré de conducir”.

