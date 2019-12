Después de dos años de depilación láser tengo más pelos que antes

Uno de las mayores preocupaciones de los pacientes antes de contratar su tratamiento de depilación láser es no tener resultados después de invertir tiempo y dinero. Nos hemos puesto en contacto con los profesionales médicos de la clínica Corporación Capilar especializada en depilación láser e injerto capilar con clínicas en Madrid, Barcelona y Sevilla para ofrecer información importante que deberías saber acerca de el tratamiento de depilación láser.

Todo nuestro vello sale definitivamente en nuestra pubertad, sobre todo en piernas, ingles y axilas y no suele quedar vello latente que se pueda activar por las hormonas masculinas, por lo que la depilación láser en estas zonas suele ser definitiva.

Ahora bien hay otras zonas de depilación láser tanto en los hombres como en las mujeres que están llenas de folículos latentes que se pueden activar bajo el influjo hormonal. Estás son las zonas andrógeno-dependientes que se pueden activar o no el caso de tener problemas hormonales. ¿De qué zonas estamos hablando? Las zonas andrógeno dependientes las encontramos en el rostro (facial, cuello)y el tronco(areolas, línea alba, zona lumbar y abdomen, hombros y espalda).

Para poder terminar con este vello no deseado es muy importante el criterio del médico y como va a realizar el tratamiento ya que no lo podemos realizar de la misma manera que el resto del cuerpo. La depilación láser es importante que se realice en una clínica médica siguiendo las recomendaciones del portal del consumidor de la comunidad de Madrid y no en centros franquiciados o estéticos puesto que carecen de dirección médica para realizar un estudio de tu piel y vello para saber con que fluencia hay que trabajar y en el caso de tener un problema hormonal que protocolo se va a seguir en tu depilación láser.

Si no es así no obtendras los resultados que esperas y además vas a contribuir a miniaturizar el pelo, cuanto más fino sea tu pelo más difícil será eliminarlo, hasta el punto de que muchas personas acuden deseperadas a clínicas con experiencia después de invertir tiempo y dinero en depiladoras caseras y depilaciones láser en centros de estética sin la tecnología adecuada siendo ya tarde para eliminar la pelusilla con láser teniendo que recurrir a la depilación eléctrica o electrolisis, un método antiguo aunque tedioso pero muy eficaz para eliminar cualquier tipo de vello, negro, marrón, pelirrojo, rubio y canas así como con cualquier tipo de piel.

Hay unos cuantos valores que tenemos que ver en cada paciente antes de realizarse la depilación láser: Uno de ellos es si el pelo es demasiado fino y claro y si es rubio o pelirrojos.

¿CUÁNDO TENEMOS QUE RENUNCIAR A LA DEPILACIÓN LÁSER?

En pacientes embarazadas, alguna enfermedad o medicación que el médico decida no realizar la depilación láser.

En el caso de embarazos aunque la depilación no penetra más de 4.5 mm en la piel, la OMS recomienda no arriesgarse a la gestante a las manipulaciones indispensables por el feto.

El paciente con vello facial y bigote si tienen hirsutismo que es un crecimiento excesivo de vello debido a los altos niveles de andrógenos en este caso de nuevo será el médico quién realice un valoración de cada paciente para saber los resultados que podemos conseguir en su tratamiento.

Todos estos casos son más complejos para conseguir buenos resultados en la depilación láser. Por eso es necesario acudir a una clínica con todas las garantías que nos puedan informar de cómo tienen que proceder en todos estos casos y si podemos conseguir resultados en su tratamiento. La depilación láser bien realizada en casos muy complejos puede conseguir en un 80% resultados totalmente óptimos.

En Corporación Capilar ofrecen unas pautas en depilación para conseguir los mejores resultados y evitar las consecuencias negativas de un tratamiento de depilación laser mal realizado.

· Nunca arrancar el vello antes de tu depilación láser.

· Durante el tratamiento rasurar con cuchilla o crema depilatoria una semana antes de la sesión.

· No tomar medicaciones fotosensibles antes de tu sesión

· No tomar el sol reciente.

· No tomar el sol en las zonas depiladas en 10 días, siempre según prescripción médica.

· El médico elegirá el láser más adecuado a cada edad, tipo de piel y vello.

· En pacientes con el vello rubio o pelirrojo tendrá que realizar un estudio antes el médico para sabes si es apto para su depilación.

· Si tenemos lunares se taparán con un lápiz blanco y no se depilará encima.

· Con tatuajes vamos a proceder igual que con los lunares.

¿PODEMOS DECIR QUE LA DEPILACIÓN LÁSER FUNCIONA?

Para destruir el folículo piloso y las células que lo regeneran tenemos que alcanzar una temperatura en un intervalo de tiempo muy concreto. Si esto lo conseguimos y no tenemos ningún efecto secundario podemos decir que la depilación láser es definitiva. Los resultados son infalibles en pieles muy claras con pelo muy oscuro. En este caso podemos aplicar una energía suficiente para que llegue a la profundidad del folículo piloso y terminar con el vello no deseado.

PREGUNTAS QUE REALIZAN EN CONSULTA LOS PACIENTES

Muchos pacientes preguntan cuantas áreas podemos tratar a la vez. Se acoseja nunca estar más de una hora en cabina ya que no hay que olvidar que se trata de una agresión en la piel con un calentamiento en la zona que tratamos y no conviene someterla a un estrés excesivo.

¿Es dolorosa la depilación Láser? Depende del umbral del dolor de cada paciente, pero la realidad es que tolera bastante bien y nadie deja de realizársela por este motivo. Si se trabaja con la fluencia adecuada se va a molestar más que si bajamos la potencia para que el paciente no sufra pero no conseguiremos los resultados esperados. Hay que tener en cuenta que es la raíz del vello la que se calienta y por eso duele, pero es perfectamente soportable. Si no hay dolor hay que dudar de su eficacia.

En pacientes que sienten mucha sensibilidad los médicos le recetarán una crema anestésica que se tendrá que aplicar una hora antes de su sesión y sus molestias serán mucho más llevaderas.

¿Y SI TENGO FOLICULITIS SE ME QUITARÁ?

Sin ninguna duda en las primeras sesiones verás como desaparece la foliculitis en las zonas que se realiza la depilación láser. Cuando se realiza otro tipo de depilación tradicional como con cera o cuchilla el folículo puede dañarse y no romper la epidermis y se enquista en su interior produciendo esos granitos que en algunos casos se infectan, son dolorosos y en el peor de los casos hay que hacer una pequeña intervención para eliminarlos. Esto no ocurre con la depilación láser al eliminar el folículo piloso eliminamos el problema.

¿ME PUEDEN QUEMAR CON LA DEPILACIÓN LÁSER?

Puede pasar, pero si donde te lo realizan es una clínica con un médico que pueda atenderte en el momento el riesgo se minimiza ya que la valoración del experto y el tratamiento que te tienen que poner a continuación es fundamental para tu pronta recuperación. De esta manera nunca te quedarán secuelas y la recuperación será mucho más rápida.