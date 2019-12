El agresivo tratamiento de belleza que ha afectado gravemente a la cara de la actriz Carola Baletzana

Carola Baletzana se creó hace unos días un perfil de Instagram para ir contando su día a día a través de vídeos en las redes sociales. Aseguró que iba a contar tanto lo bueno como lo malo, y el momento de contar lo negativo llegó cuando, al acudir a una clínica estética a hacerse un tratamiento, llegó a casa con quemaduras de segundo grado en la cara y ha querido denunciarlo enseñando en un vídeo el antes y el después del tratamiento.

Se pusieron en contacto con ella desde una agencia de comunicación para ir a esta clínica y, aunque ella no necesitaba el tratamiento, decidió ir a informarse. "En el momento de la entrevista les digo que estoy bastante contenta con mi piel, que me echo mis plasmas y mis vitaminas y que no me hace falta nada más. Les dije que tenía algunas manchitas de tanto sol muy pequeñas que no me preocupaban demasiado y que, a lo mejor, me podía hacer otro láser, como el de depilación”, ha comenzado explicando.

Aunque no quería hacerse nada, el doctor le recomendó "un láser en la cara cero agresivo" para mejorar su piel. "Me dijo que las manchas del sol me iban a desaparecer", ha contado. Cuando empezó el tratamiento le dolía mucho y, según relata, olía a quemado por lo que le pidió al médico que parara, pero le convenció para seguir asegurando que merecía la pena. “El dolor fue bestial, increíble", ha confesado asegurando que tras el tratamiento tiene quemaduras de segundo grado en la cara y que abandonó la clínica "asustadísima y llorando".

La actriz ha recibido numerosos comentarios de ánimo por parte de sus seguidores y de compañeros de profesión, que le han mandado todo su apoyo. Desde el propio centro han emitido un comunicado desmintiendo todo lo que ha contado la actriz: "Consideramos totalmente correcto y ajustado al procedimiento el tratamiento láser realizado el pasado 11 de noviembre (y no esta semana) a Carola Baleztena y desmiente rotundamente todas las acusaciones que la actriz ha vertido sobre los supuestos efectos secundarios de dicho tratamiento. Efectos normales, tal y como se informó expresamente y se expone en la hoja de consentimiento que firmó", han explicado.