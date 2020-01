Un descubrimiento sobre la metástasis abre una nueva vía para luchar contra el cáncer

Científicos del Sloan Kettering Institute, dirigidos por el español Joan Massagué, descubren cómo las células cancerígenas hackean las vías naturales de reparación de heridas para que se produzca la metástasis.

El cuerpo humano tiene un mecanismo de reparación natural y lo que ha descubierto el equipo del científico español Joan Massagué es cómo reprograman ese proceso natural las células que extienden el cáncer por todo el cuerpo. Se produce por una especie de hackeo de las células, que reactivan genes que estaban apagados aunque no estuvieran mutados. Con esta reprogramación, las células tumorales que extienden el cáncer adquieren un comportamiento de células madre regenerativas, que es lo que les permite crear las metástasis.

Hasta ahora, se pensaba que la metástasis se producía por mutaciones genéticas y los tratamientos para curar el cáncer iban en ese sentido. Se encontraban con múltiples dificultades para atajarlo y, de hecho, la propagación del cáncer a otras regiones del cuerpo está siendo la causa directa del 90% de la muertes por esta enfermedad. Por eso, en la explicación de este descubrimiento, Massagué insistía en que hay que “olvidarse de las mutaciones que causan metástasis. No hay muchas, tal vez ninguna”.

