Estamos habituados a los conflictos dentro de las comunidades de vecinos. Carteles en los portales quejándose del ruido, de basura en zonas comunes, de actos incívicos dentro del edificio, robos o cualquier otra actividad que esté relacionada con la convivencia. Lo que está claro es, precisamente, que la convivencia no es nunca fácil y muchas veces hay que hacer de tripas corazón porque, en el fondo, nuestros vecinos lo seguirán siendo, salvo algún que otro cambio imprevisto.

No obstante, no siempre es así. A veces, podemos llegar a tener la suerte de tener vecinos considerados, no solo con el resto de inquilinos, sino con el bien de la comunidad. Y esto es lo que ha ocurrido, precisamente, en una comunidad de vecinos.





Se deja la puerta abierta de su apartamento y cuando vuelve no da crédito a la nota que se encuentra

Gracias a la cuenta de Instagram de @liosdevecinos hemos conocido este curioso y divertido caso. No sabemos exactamente dónde ha tenido lugar, pero lo que está claro es que el cartel que dejó esta vecina se ha hecho viral.

Al parecer, el vecino afectado, del 5ºC, se había dejado la puerta abierta. Su vecina Mabel, al verlo, no pudo evitar echarle una mano. Eso sí, el cartel que le dejó es de lo más surrealista (y para muchos incluso divertido). "Hola, ¿qué tal?", comienza la nota de Mabel.

"Dejaste la puerta abierta de tu departamento y se escapó tu gato. Lo entré. Estaba dando vueltas por el pasillo y las chicas del 5ºB tienen un pitbull, que es bastante gil...", continúa la vecina, que evidencia que tan solo quería echar una mano. Así las cosas, continúa: "Bueno, eso. Vi la puerta abierta y te entré al gato. Y también te desenchufé un cargador y limpié un poco la mesa, había vasos, y la pava eléctrica. Y el gato te iba a tirar todo", agrega.

A continuación, manda "besos", de parte de "Mabel". Junto a su firma, el dibujo de un corazón.





Reacciones de todo tipo en redes sociales

Un cartel que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos dejan claro que a ellos no les gustaría que su vecina, por muy buenas intenciones que tuviera, entrara a su casa sin permiso: "Mi opinión impopular", aseguran.

En el lado contrario están todos aquellos que dicen buenas palabras, tanto de ella como de su actitud: "Necesito que Mabel sea mi vecina"; "Yo quiero una vecina como Mabel" u "Ojalá más vecinas como Mabel", escriben algunos.

Lo que no podía faltar, no obstante, eran las bromas y los chistes a costa de esta simpática vecina. "Y de regalo croquetas", escribe uno.





"Ahora gracias a Mabel sabemos que además de dejarse la puerta abierta tampoco le gusta recoger la mesa", bromea otro usuario. Otro comentario asegura: "Joer con Mabel, le ha faltado regarle las plantas y dejarle unas lentejas".

Por último, hay quienes también ven claramente una ventana de oportunidad: "Mabel tengo 5 gatos y una montaña de plancha que quita el hipo, voy a ver si dejo la puerta encajada", escribe otro usuario.