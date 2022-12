La curiosa mezcla viral de dos platos españoles que han hecho en un restaurante en Holanda : "bocadillo de..."

Hay muchas cosas que son tradicionales y típicas de España, y muchas que todos los españoles practicamos sin excepción y con mucho gusto. Por ejemplo, salir de fiesta y celebrar todo lo que sea necesario y más, o comer. Esto último se nos da tan bien que, de hecho, tenemos una de las mejores gastronomías del mundo, con platos increíbles, y, también, con chefs reconocidos universalmente que preparan recetas con las que se nos hace la boca agua.

Paella, croquetas, salmorejo o gazpacho son algunos de los platos imprescindibles en nuestra gastronomía, pero, por supuesto, no los únicos. Son tan ricos y tan aclamados internacionalmente, que en muchos países intentan imitarlos. Son muchos los restaurantes en otros paíes fuera de España que presentan los platos típicos de nuestra gastronomía.

Pero si hay uno que se ha hecho viral en las redes sociales en estos días, ese ha sido el restaurante Sevilla en Holanda. Jesús es un español afincado allí que ha conseguido que este restaurante sea conocido en TikTok, mostrando la carta que tiene que imita a la gastronomía española. Hay paella, hay tapas, hay vino tinto y también hay bocadillos de embutidos. Pero si hay uno que le ha llamado la atención, ese ha sido el de una extraña mezcla que han hecho.

El de bocadillo de croquetas. Tal y como lo oyes, y no cualquiera, porque son croquetas de salchichón. Una curiosa mezcla que nunca se nos hubiera ocurrido hacer y que Jesús ha querido probar. "Estoy flipando, no entiendo nada" confesaba risuño en un vídeo de TikTok. Eso sí, no le pareció, al final del todo, que estuviera muy mala esa mezcla.

La paella inglesa que indigna a los españoles

Se trata de un plato tan importante e icónico para nuestra gastronomía y es tan apreciado que tiene su propio día mundial. Y fue en ese día que la Guardia Civil quiso destacarlo con una imagen que mostró el nuevo "intento" de innovar la paella, por parte de los ingleses.

Y es que la Benemérita lo recordó de la siguiente forma: "Pues a celebrarlo con una... pero de las buenas, no esas cosas que venden por ahí...". Estas palabras ya dejaron entrever que lo que seguía no era nada bueno. Y, a continuación, la publicación venía acompañada de una foto que dejó ver como en el extranjero no entienden cuál es la esencia de este plato. Porque en un supermercado inglés se vendió como edición limitada un "sándwich de paella". Lo nunca visto.

Si ya es raro imaginar un plato de arroz entre dos rebanadas de pan, más raro es ver los ingredientes con que está hecho, pues contenía gambas, pollo, chorizo, tomate deshidratado y, como no, arroz.

Sin embargo, los crímenes contra este plato culinario típico de nuestra gastronomía nacional y símbolo de la cocina valencianano cesan. Pues un usuario de TikTok (@schubeskitchen) con más de 460.000 seguidores, ha subido un video cocinando una "paella", mientras tiene de música de fondo el himno nacional de nuestro país.

Al principio todo va bien, empieza explicando los pasos para cocinar la receta mientras añade los ingredientes: pimiento rojo, cebolla, ajo, tomate y pimienta. Pero la receta se vuelve rara cuando añade un vaso de vino blanco y, en este caso, arroz basmati. Pero, el momento en el que comete el crimen hacia este plato es cuando añade jamón York y salami en la receta.