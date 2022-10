¿Cuál es el nivel de presión arterial que debe tener un adulto? Los datos que aclaran esta preocupación

Casi cinco de cada diez adultos tienen hipertensión, pero esa cifra aumenta hasta el 70 % en los mayores de 65 años. Y, lo que es peor, tres de cada diez hipertensos no saben que sufren esta patología. Es por ello por lo que nos preocupa tener una tensión arterial adecuada. En cualquier centro de salud, hospital y farmacia se puede solicitar que nos tomen la tensión para saber si es necesario tomar medidas contra este problema. En cualquier caso, aquí tienes algunos consejos.

La hipertensión es una enfermedad que prácticamente no se siente, que normalmente no duele, pero es grave y puede llegar a matar. Esta es una buena definición de lo que significa tener la presión arterial alta, un problema que sufren más de 1.200 millones de personas en el mundo, el doble que hace 40 años, que causa la muerte a siete millones y medio y, lo que puede ser aún más alarmante, casi la mitad de ellos no sabían que la padecían porque no suele dar síntomas y solo se enteran cuando sufren un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

La tensión mide la cantidad de sangre que pasa a través de los vasos sanguíneos y la cantidad de resistencia que encuentra la sangre mientras el corazón bombea. Las arterias estrechas aumentan la resistencia. Cuanto más estrechas sean las arterias, mayor será la presión arterial. La presión arterial alta obliga al corazón a trabajar más para bombear sangre al resto de su cuerpo. Esto hace que parte del corazón, generalmente el ventrículo izquierdo se espese lo que aumenta el riesgo de ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y muerte súbita cardíaca.

El nivel adecuado

Lo primero que debes conocer es familiarizarte con la unidad de medida: los milímetros de mercurio. No se trata de una unidad de presión estándar del sistema métrico decimal, pero puede convertirse a éste, siendo equivalente poco más de 0,133 kilopascales un mmHg. Todo viene de que en un comienzo se medía la presión arterial con esfingomanómetros de mercurio. Ahora ya se hace de forma digital con medidores más avanzados.

La siguiente pregunta que seguramente tengas es por qué hay dos mediciones. Por un lado se mide la presión máxima que se alcanza cuando el corazón bombea sangre, la presión sistólica; y por otro la presión mínima de nuestras arterias cuando el corazón recibe la sangre en lugar de empujarla, la presión diastólica. Debes tener controladas ambas mediciones.





Hay distintos niveles de hipertensión debido a la diversidad en las personas. Pero, la presión arterial normal se establece por debajo de 120 y 80 mmHg de presión sistólica y diastólica respectivamente. La hipertensión puede comenzar a diagnosticarse entre los 130 y los 140 mmHg en la sistólica. Más o menos ocurre lo mismo con la diastólica cuando se eleva por encima de los 90 mmHg.

El caso de la hipotensión viene a ser una presión demasiado baja y es menos peligrosa que la hipertensión, pero no por ello se debe descuidar. En este caso, lo normal es que la tensión no baje de 90 y 60 mmHg en la sistólica y la diastólica respectivamente. Esto puede traer como consecuencia desmayos que, en casos más extremos, podrían ser incluso letales.