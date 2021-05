De la Crystal Pepsi al Donuts de limón; algunos de los fracasos comerciales más sonados

Helados, hamburguesas, bebidas, yogures… son muchos los productos alimenticios que han pasado sin pena ni gloria por supermercados de todo el mundo. Grandes empresas y marcas, a pesar de triunfar con la mayoría de sus productos, también se han llevado algún que otro batacazo comercial. Y es que no todo lo que sale a la venta triunfa. Puede que no se afinara bien con el público objetivo, con la textura, el color o el sabor del alimento en cuestión. Algunos costaron mucho dinero, otros eran demasiado innovadores o incluso, estrafalarios. A pesar de que muchos de ellos tuvieron los días contados, también cuentan con sus nostálgicos seguidores, y es que, para gustos los colores, en este caso, los sabores.

Si tu infancia transcurrió en los felices 80 seguro que recuerdas el Frigodedo, el Drácula o el Frigopie, helados de la marca Frigo. De hecho algunos funcionaron tan bien, que siguen existiendo en la actualidad. Pero, ¿probaste el Frigurón?

En el verano de 1983 la compañía heladera decidió sacar unos nuevos helados de hielo al mercado. Entre ellos se encontraba el Frigurón. Con una forma y un color que recordaban al de un tiburón. Su color azul y su supuesto sabor a piña no fue suficiente para triunfar en el mercado. Aun así se pudo comprar durante 4 veranos consecutivos.

Crystal Pepsi es un refresco elaborado por PepsiCo. Se vendió por primera vez en Europa a principios de la década de 1990. Estados Unidos y Canadá lo recibieron de 1992 a 1994, con breves relanzamientos a mediados de la década de 2010.

