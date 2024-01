En España disfrutamos yendo a los bares. Pasamos buenos ratos, compartimos momentos especiales con nuestros familiares y amigos y, por ende, se han convertido en nuestro lugar de encuentro y reencuentro.

Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Es por esto por lo que la cuenta de X @SoyCamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.





En esta ocasión, el usuario ha compartido dos capturas de pantalla de un trabajador del sector

No da crédito a la respuesta de su jefe cuando le dice que debe trabajar varias horas más: "Mañana hablamos"

El jefe de desde trabajador le manda un mensaje por WhatsApp, en el que le pide que al día siguiente trabaje algunas horas extra: "Mañana me haría falta que te quedases un par de horas más para dejar bien la exposición y tener para reponer de todo, por favor".

El trabajador, como es previsible, le pregunta a cuánto cobraría cada hora extra trabajada fuera de su horario. La respuesta de su jefe, sin embargo, le deja a cuadros: "Ya te lo descuento otro día, pero me gustaría un poco más de simpatía con el negocio", responde.

Sin dar crédito, el trabajador pregunta a su vez: "¿A qué te refieres con simpatía?". A falta de palabras, el jefe responde: "Mañana hablamos".





"Me estás vacilando, ¿verdad?"

En esta ocasión, el tuitero compartió una conversación entre una chica interesada en el puesto de trabajo y el dueño del local. Tras explicarle que estaba interesada en el puesto, el dueño aseguraba que "serían 1.200 todo el mes", para seguidamente agregar que "si quieres los lunes libres, pues menos 160 euros y cerraría".





A continuación, matiza que el horario sería de 4 a dos y media de la noche, mientras que los findes sería una jornada intensiva de 4 de la tarde a 4 de la mañana. No obstante, la primera premisa fue la que dejó descolada a la chica: "Entiendo que si quiero un día libre a la semana (en este caso lunes) cobraría 1040 euros en lugar de 1200. ¿Correcto?".





"Sí, sería de ocho horas, pero es un pub que va poquita gente, no puedo pagar aparte más y no se puede dar de alta más de ocho horas", agregaba el dueño.

"Me estás vacilando, ¿verdad? 1200 euros por trabajar 74 horas a la semana. Son menos de 4 euros la hora. Pero claro, puedo librar un día si quiero, es que es un pub pequeño... si no ganas lo suficiente cierra el chiringuito", estallaba la chica. Seguidamente, agrega: "Deberías avergonzarte por querer ganarte la vida a espaldas de pobre gente que busca trabajo digno. Espero de corazón que no encuentres a la persona que estás buscando. Que tengas un feliz y maravilloso día".