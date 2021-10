Escupir cuando te dan una mala noticia o llevarte la basura a casa: costumbres sorprendentes de otros países

Si un alemán, un estadounidense o un australiano viajan a nuestro país es probable que les llamen la atención muchísimas costumbres y tradiciones españolas tan arraigadas como la siesta, lo tarde que solemos comer, las tapas, algún plato de nuestra extensa gastronomía o lo tarde que nos vamos a la cama, entre otras muchas cosas. Mención aparte merecen nuestras fiestas como los Sanfermines de Pamplona o Las Fallas de Valencia.





Lo mismo nos sucede a nosotros cuando visitamos otros países; nos sorprenden muchas de sus rutinas, por ello vamos a repasar algunos de los hábitos más llamativos alrededor del mundo.

Alemania

Si viajas a Alemania y te entra sed, lo vas a tener complicado para beber agua sin gas, y aunque en los bares y restaurantes puedas encontrarla sin problema, en este país de Europa Occidental, casi todo el mundo bebe agua con gas.

También puede que te sorprendan los golpes que da la gente en las mesas, por ejemplo, al finalizar una clase; y es que los aplausos están reservados exclusivamente para teatros y conciertos.





Francia



¿Sabías que los franceses se saludan con 3 besos? En las presentaciones informales es lo más común, y además, para no evitar confusiones se comienza por la mejilla izquierda. Aún así los hombres suelen presentarse con un apretón de manos.

Si eres de los que les pierde el queso, en Francia es muy típico reservar sitio después de comer para tomar queso con una copa de vino.





Inglaterra

¿Quién no conoce la puntualidad británica? En Inglaterra el llegar a la hora acordada es una de las “costumbres” más destacadas, es una cuestión de educación.

Otra de las costumbres británicas por excelencia es la hora del té. El 'tea time' o 'afternoon tea' es una práctica que se remonta al año 1660. Tampoco olvidemos que, aunque estemos acostumbrados porque hayamos vistado el país o lo veamos constantemente en películas, conducen por la izquierda.

Té Earl Grey,



¿Qué sabes de una de las bebidas más populares?



Si a un extranjero le puede llamar la atención la Tomatina de Buñol o la Semana Santa de Sevilla, a lo mejor a nosotros nos sorprende el Festival del Queso Rodante. Tiene lugaren el distrito de Gloucester, y consiste básicamente en atrapar un queso de 4 kilos que lanzan colina abajo, sin dejarte los dientes en el intento.

Grecia

En las bodas y eventos que se celebran en Grecia es muy común que se tiren platos al suelo. Es una forma de expresar alegría y si se hace en las bodas, también cumple la función de alejar a los malos espíritus para proteger a los recién casados.

También en este país escupen sobre sí mismos tres veces cuando escuchan malas noticias; lo hacen para alejar el mal. En realidad no escupen realmente, solamente reproducen el sonido, para protegerse de que algo malo les suceda.









India

Los hindús asienten con la cabeza para decir no y la sacuden para decir si, algo que también sucede en Bulgaria. Probablemente si viajamos a la India nos llamen la atención muchísimas cosas como que comen las manos, llevan un bindi en la frente (un punto rojo relacionado con el Ayurveda, que sirve para fortalecer y devolver el equilibrio al cuerpo. También se asocia con el matrimonio, ya que solo las mujeres casadas lo llevan). Su animal sagrado es la vaca, venerado como fuente de alimento y símbolo de vida. Y si tienes la suerte de visitar este país en primavera podrás disfrutar de toda la explosión de color de su Festival Holi; una alegre celebración, que festeja la victoria del bien sobre el mal, donde los polvos gulal de colores invaden todo.





Japón

Algo que puede llamarte poderosamente la atención si viajas a Japón, es que no hay papeleras en la calle, debes guardar la basura que acumules para llevarla a tu casa.

También pude resultarte peculiar el descalzarte en la entrada cuando visitas a alguien en su casa en el país del sol naciente. Incluso las zapatillas de casa se tienen que cambiar cuando accedes al baño; casi toda la población japonesa cuenta con un par de zapatillas extras para ir al excusado.





China

Algo que en España puede resultar de muy mal gusto, significa todo lo contrario en China, ya que aquí se suele sorber la sopa y hacer sonidos cuando se come. Es su manera de expresar que la comida está rica; algo que también sucede enJapón o Corea.

Ghana

En África es particularmente educado no mirar directamente a los ojos de la persona con la que se está conversando. Evitar el contacto visual es señal de respeto, especialmente si se trata de personas mayores. Totalmente lo opuesto ocurre en nuestro país, si alguien no te mira a los ojos mientras mantienes una conversación, probablemente no te inspire confianza.





Australia

¿Sabes qué significa en Australia el símbolo de victoria? Pues también todo lo contrario a lo que significa en España; su equivalente sería enseñar el dedo del medio, una peineta de toda la vida.

En la carta de los restaurantes rumanos por ejemplo te ponen el peso aproximado al lado de cada ración o plato y en Nueva Zelanda está muy mal visto mascar chicle en público... Multitud de países con costumbres diferentes en cada uno de ellos; pero ya lo dice el refrán; allá donde fueres, haz lo que vieres.

