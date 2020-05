¿Se contagia el coronavirus por el sudor?

La respuesta es muy sencilla y monosilábica, No. A través de la sudoración, como tal, no se transmite ni se pega el coronavirus. Ahora bien, siempre hay "peros". La sudoración, según se define en medicina, es "la liberación de un líquido salado por parte de las glándulas sudoríparas del cuerpo. Este proceso también se denomina transpiración. La sudoración es una función esencial que ayuda al cuerpo a permanecer fresco. El sudor se presenta comúnmente debajo de los brazos, en los pies y en las palmas de las manos".

A esto podemos unir que en el sudor no hay ningún virus; esta secreción corporal está compuesta por: agua, glucosa, urea, ácido láctico y minerales como podemos leer en cualquier enciclopedia médica.

Por las axilas y los pies, no nos deberíamos preocupar a la hora de prácticar deporte, salvo en verano por las piscinas y ante otros problemas de salud como los hongos, por ejemplo, pero y ¿el sudor de las palmas de las manos? Como ahora solo podemos hacer deporte individual y en la calle como correr o montar en bici, ¿y si el sudor se desprende de la cara, de la frente y las gotas se mezclan con la exhalación de la boca o la nariz?

¿Se contagia el SARS-CoV-2 por el sudor?

No. Así sin más. Como asegura a cope.es el doctor Esteban Pérez Almeida, "no y no hay evidencia de que el coronavirus se pueda pegar a través del sudor".

Ahora bien, por el sudor no, pero esas gotas de sudor se pueden mezclar con las gotas que sí lo pegan como son las gotitas que se desprenden de nuestra nariz o boca al exhalar y esas gotas, al hacer ejercicio sí se pueden trasmirtir a una velocidad y distancias mayores. Por ello, el doctor Pérez Almeida recalca que "la distancia entre los corredores o entre el corredor y el que va andando debe ser superior a los 2 metros recomendados para evitar la transmisión del virus".

"La distancia recomendable sería de 4 metros o superior, tanto a los lados de cada corredor y sobre todo si vas por detrás porque esas gotas van propulsadas por el aire que nosotros mismos generamos al ir corriendo", explica el director médico del Grupo COPE.

Advierte, el doctor Pérez Almeida que "no es bueno que los que van caminando vayan cerca de los que van corriendo", también habría que ir a esa distancia tanto por delante, a los lados y, sobre todo, por detrás.

¿Y en los gimnasios?

El peligro en los gimnasios es diferente y digamos que mayor. Al igual que en la calle, el sudor no transmite el coronavirus, sin embargo, el virus se puede quedar en las máquinas, o en el suelo del establecimiento deportivo porque se esas máquinas las tocamos con las manos. O las gotas que exhalamos tanto por la boca o la nariz caen al suelo y si alguien pasa o se sienta sobre ellas podría resultar contaminado.

Por eso en los gimnasios, al igual que en el resto de establecimientos, en tiendas, y demás va a haber un aforo muy reducido cuando se abran y después se tendrán que limpiar con mucha escrupulosidad los aparatos.

Estamos hablando siempre de personas que salen a la calle a correr o van a ir al gimnasio porque se encuentran bien, no están enfermas, pero podrían transmitir el coronavirus, por ser asintomáticos. Las personas enfermas, las que han resultados contagiadas, incluso después de ser dadas de alta, tardan tiempo en sentirse bien del todo para tener ganar de hacer deporte, y menos salir a correr a la calle.

¿Cómo se transmite el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud deja claro que "los síntomas más comunes de la COVID‑19 son fiebre, tos seca y cansancio. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero solo presentan síntomas muy leves. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y desarrollar una enfermedad grave. Incluso las personas con síntomas muy leves de COVID‑19 pueden transmitir el virus. Las personas de todas las edades que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica".

¿Cómo se propaga la COVID‑19? No está de más recordar que "una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro (3 pies) de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol" podemos leer en la página web de la OMS que también advierte que "es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo".

Además, hay personas sin síntomas que pueden transmitir el virus.