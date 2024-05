Consigue trabajo de limpiadora de hotel y este es el motivo por el que lo deja el mismo día: "No podía creer"

Una chica de Estados Unidos había encontrado, aparentemente, el trabajo de su vida. Un puesto en un hotel. Sin embargo, renunció a esa oportunidad en menos de media hora porque descubrió lo que se hacía en sus habitaciones. Así, agarró su chaqueta y se marchó para no volver jamás.

En concreto, lo que más le disgustó fue el protocolo de limpieza (prácticamente inexistente) que se realizaba en dicho hotel. Esta joven compartió lo que sucedía en las habitaciones y, su experiencia, llamó la atención de todos los usuarios que vieron el vídeo a través de TikTok.

Lo cierto es que lo sucedido lo vivió hace un tiempo. La protagonista de esta historia explica que, para ser más exactos, recibió una propuesta laboral para trabajar en un hotel que se encontraba en el estado de Georgia. "Me explicaron en qué consistirían mis tareas y opté por acceder a la propuesta. Mi puesto era para ser encargada del servicio de limpieza", decía en dicho vídeo.





En su primer día, una de sus compañeras se ofreció a mostrarle el modo en el que trabajaban y cómo limpiaban las habitaciones del establecimiento turístico. Así que esta chica se puso manos a la obra. Buscó los productos que necesitaba para trabajar y acondicionar dichas habitaciones. Y con toda la ilusión del mundo.

"Agarré guantes y lejía y dije: 'Ok, manos a la obra'. Pronto, mi compañera de trabajo me interrumpió. 'No, no, no', indicó ella. A raíz de esto, supe que algo iba mal", indicó la mujer. Inmediatamente después, intentó limpiar el baño, pero fue interrumpida de nuevo.

Cuenta que, "otra vez, mi compañera me frenó. Enseguida, ella cortó un poco de cinta adhesiva, se la puso alrededor de la mano y empezó a dar palmaditas en el suelo para recoger restos de desechos y polvo. Después, se sacó la cinta y la tiró a la basura. Roció el ambiente con un poco de lejía en spray y avisó: 'Listo, el baño está limpio'. Yo no lo podía creer".

Añade que, cuando se disponía a cambiar las sábanas, la compañera le pidió que no lo hiciera.

Todo acabó cuando esta joven indicó que, al reemplazar los vasos de plástico de la cafetera por unos nuevos, la compañera de trabajo los fregó y los dejó de nuevo donde estaban: "Dije: 'ah, ok'. Me abrigué con mi chaqueta, que se encontraba en el respaldo de una de las sillas, y me retiré del hotel", indicó la protagonista de esta historia. Concluye, además, explicando que solamente duró 27 minutos trabajando.

Pasa la noche en un hotel con su familia y esto es lo que encuentra un empleado al ir a limpiar: "Vergüenza"

Hay otra escena que también se vivió en un hotel y que circuló rápidamente a través de redes sociales.

"Vergüenza", así califican los usuarios de X (anteriormente Twitter) el gesto que ha tenido una familia tras marcharse del hotel en el que se habían alojado. Ha sido la cuenta de 'Soy camarero' la que ha compartido la imagen en la que se ve la nota que han dejado los huéspedes junto a un billete de 10 euros.





"Perdonar por dejar la habitación tan mal, no es mucho, pero gracias", se puede leer en el papel con varias faltas de ortografía que podría haber escrito la hija pequeña de la familia.

La publicación ha sido vista por más de 220.000 personas y acumula decenas de comentarios. "Imagina la vergüenza que debe sentir la niña, para dejar esta nota, porque sus padres hayan dejado la habitación tan mal", escribía.