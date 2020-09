El verdadero motivo por el que Concha Velasco abandona "Cine de Barrio" diez años después

Concha Velasco dice adiós a "Cine de Barrio". Tras casi una década al frente de este mítico espacio de TVE, la actriz dejará de presentar el programa televisivo. La corporación pública explicaba este jueves a través de una nota de prensa que había sido una decisión propia de la interprete que, con 81 años, había manifestado su interés en centrarse en el teatro y despedirse del programa que presenta desde el año 2011.

"Cine de Barrio" ofrece cada tarde de sábado una visita a los clásicos del cine español de los años cincuenta, sesenta y setenta. El formato, dirigido por Paco Quintanar, nació en 1995 de la mano de José Manuel Parada y en diferentes etapas ha contado con Carmen Sevilla, Inés Ballester y Elena S. Sánchez como presentadoras. El programa recupera películas para toda la familia, recibe a actrices, actores, directores y técnicos para hablar de esos largometrajes o de su contexto y recuerda a figuras de la cultura española.

La cadena no ha desvelado aún quién sustituirá a la incombustible actriz vallisoletana, pero sí asegura que "Cine de Barrio" continuará en la programación de La 1 y que la propia Concha Velasco recibirá a la persona elegida para su relevo en la nueva temporada.

Pero, ¿por qué Concha Velasco ha dejado el veterano programa? En una entrevista este domingo en ABC, la actriz lo deja claro: "Por honestidad". La actriz reconoce que ha sido una decisión propia y que nadie la ha despedido. "El próximo día 7 teníamos que preparar el primer programa de la nueva temporada, pero me puse en contacto con Toñi Prieto, Paco Quintanar y Rosa María Mateo y les comenté mi decisión".

Velasco tiene una salud de hierro, pero sus 81 años comienzan a pesar. "La temporada pasada estuve de gira con 'El funeral' recorriendo toda España, salvo los lunes y martes que acudía a Prado del Rey a grabar el programa. Estoy a punto de cumplir 81 años y ya no soy una jovencita. No puedo hacer 'Cine de barrio' y teatro como el año pasado. Ahora quiero dedicarme de pleno en lo personal a mi familia y en lo profesional quiero centrarme en el teatro", señala en la misma entrevista.

Por último, Concha subraya que "han sido once años maravillosos" al frente del programa y se define "honesta, honrada y valiente". "He tenido problemas con Hacienda y a diferencia de otros yo no me he ido de España, me he quedado aquí, he cambiado de casa y estoy en paz con todo el mundo", concluía en la entrevista.

SU ÚLTIMO PROYECTO

En estos momentos, Concha Velasco está inmersa en "La habitación de María", un monólogo sobre una escritora agorafóbica encerrada en su piso durante un incendio. Escrita por su hijo Manuel Martínez Velasco, la actriz admite que va a ser "la última obra de mi vida". "Tengo 80 años. Espero que tenga mucho éxito porque la función es muy bonita. Tiene un principio muy divertido y un final tremendo que no puedo contar", avanza.