El complicado momento que vive Cristiano Ronaldo por la salud de su madre: "Pedimos privacidad''

El futbolista Cristiano Ronaldo no está pasando por sus mejores horas personales. Su madre, Dolores Aveiro sufría un ictus que provocaba que fuese operada de urgencia. El futbolista que se encontraba en Turín ha pedido permiso a la Juventus para poder viajar hasta Funchal, lugar donde se encuentra su madre ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos

El futbolista se ha desplazado junto a su pareja Georgina Rodríguez y su hijo mayor Cristiano Jr. Ante los mensajes de apoyo Cristiano Ronaldo ha dado las gracias a través de sus redes sociales: ''Gracias por todos sus mensajes de apoyo para mi madre. Actualmente está estable y recuperándose en el hospital. Mi familia y yo quisiéramos agradecer al equipo médico que la cuida y pedir amablemente que todos tengamos algo de privacidad en este momento''.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.