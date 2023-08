¿Cómo podemos saber si un radar está encendido o no? Dos trucos para detectarlo

La seguridad vial es un tema que durante los meses de verano siempre está de actualidad, ya que los desplazamientos por carretera son más frecuentes de lo habitual porque la gente aprovecha sus vacaciones para viajar, además de que los desplazamientos a los lugares de descanso como el pueblo son también más frecuentes. Estas ganas que las personas tienen de llegar a sus destinos produce que, en ocasiones, las prisas jueguen malas pasadas a los conductores que acaban superando los límites de velocidad, lo que puede acabar con una desagradable sorpresa en forma de multa.

La Dirección General de Tráfico tiene en España más de 1.500 radares de control para los límites de velocidad en nuestro país, entre 780 radares fijos, 545 radares móviles y 92 radares de tramo, según los últimos datos publicados por la propia DGT. Dentro de estos datos se incluyen también los tipos de radar de velo láser, los de cascada, los helicópteros Pegasus o, incluso, los coches camuflados. Y estos radares muchas veces están situados en puntos muy comunes como los paneles informativos o algunos tramos que sean especialmente peligrosos.





¿Cuáles son los trucos para evitar las multas por radar?

Para detectar si detrás de un punto informativo se encuentra un radar, un truco que se puede utilizar es fijarse en los pilares que sostienen el pórtico donde se encuentran situados los paneles informativos. En el caso de que hubiera un cinemómetro tras el panel, debería haber situada una escalera de acceso en los apoyos laterales que sirva a los operarios que pudiesen tener que subir para arreglar o activar alguno de estos radares, por lo que, fijándose de manera adecuada, cualquier persona puede ver si hay o no un radar.

En el caso de los radares fijos, el procedimiento para comprobar si están activados o no es algo más complicado. La clave está en fijarse en la caja del radar, porque en una de cada tres ocasiones suele estar vacía. En el caso de que seamos nosotros los que vamos conduciendo, será mejor que la persona que revise si el radar está activo o no sea un acompañante que vaya en el coche, que solo deberá observar si hay una lente o no en la caja del radar.

Pese a esto, si llegásemos a no detectar a tiempo un radar, hay que recordar que estos no se activan hasta que el exceso de velocidad es realmente claro. Los radares tienen un funcionamiento por el cual, a menos de 100 kilómetros por hora, el radar no salta hasta que no se sobrepasa por más de 5 kilómetros hora, el radar no tiene efecto. En el caso de cuando la velocidad es superior a los 100 kilómetros por hora, el radar interpone sanción en el momento en el que la velocidad se supera por un 7%, por lo que en las carreteras con un límite de 120 kilómetros por hora, el radar detectará un exceso cuando superemos los 128 kilómetros por hora. Aun así, lo mejor es tratar de respetar siempre en la medida de lo posible los límites de velocidad, ya que, de sobrepasarlos, podríamos estar poniendo en peligro nuestra vida y la del resto de conductores de la vía.