¿Cómo influye el sonido de tu despertador cada mañana?

El primer sonido que escuchamos al empezar nuestro día es el de nuestra alarma o bien del móvil o de nuestro despertador. Hay diferentes tipos, desde una melodía, tu canción favorita, el sonido tradicional de "bip bip bip" o incluso una emisora de radio. Cada uno elige el estilo que más le gusta y es imprescindible elegir bien porque dependiendo de su melodía nos puede fastidiar las primeras horas de la jornada laboral. Según el estudio de la revista científica 'PLoS One' y recogido por ABC, concluyó que "la melodía que elegimos afecta a lo despiertos o somnolientos que nos sentiremos a la hora de empezar nuestro día". Muchos tuiteros han mostrado su rechazo al despertador y reclaman energía para lenvantarse con ganas.

Yo todas las mañanas cuando suena el despertador pic.twitter.com/ieSXYPmhm1 — Ꮯꮻꭱꮩꮻ (@Cappu_X) February 12, 2020

Lo único más rápido que la luz soy yo apagando el despertador. — ⚠Sarcasmo⚠ (@SomosSarcasmo) February 16, 2020

ese gritó lo necesito para mi despertador para levantarme gracias #SKZUNLOCKinLA pic.twitter.com/Ywy6GTjRFH — °ʰºᵖ'ᵗºˢ° ⁷ (@sunwooistrolo) February 17, 2020

Esta investigación recoge que las alarmas más melódicas, más suaves o más dulces, mejoran los niveles de alerta. Todo lo contrario a la que ocurre si nuestro despertador es un sonido más agresivo porque ese podría ser el culpable de que sintámos más sueño en nuestro día laboral. Además, podría suponer un inconveniente para los profesionales que necesitan tener altos los niveles de atención como bomberos, pilotos o conductores de emergencias. Esta es a la conclusión que llega esta investigación dirigida por Stuart McFarlane, investigador del Real Instituto de Tecnología de Melbourne (Australia). Es díficil empezar el día con un sonido de despertador como este.

No solo el humor, el rendimiento también puede verse perjudicado sino te despiertas de forma adecuada, "durante un período de hasta cuatro horas, incluso podría estar vinculados a accidentes graves", argumentó el investigador. Estos resultados han sido obtenidas después de la investigación que ha implicado a unos 50 voluntarios, quienes participaron en un sondeo online para informar sobre el sonido que empleaban para despertarse cada mañana y cuáles eran las sensaciones que tenían al comienzo del día.

Los autores del estudio adelantarón que seguirán estudiando para averiguar cuáles son exactamente los ritmos y melodías que tienen efectos positivos para despertar y por qué son molestos los "bip bip bip". "Creemos que el duro "bip bip" puede confundir nuestra actividad cerebral al despertar, mientras que un sonido más melódico, como una la canción "Good Vibrations, de los Beach Boys, o "Close to Me", de The Cure, pueden ayudarnos a hacer la transición al estado de vigilia de una forma más efectiva", publicaba ABC sobre el estudio.